Τρεις συλλήψεις και 280 καταγγελίες οδηγών σε ελέγχους της Αστυνομίας

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών προσώπων κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποίησε ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση της Αστυνομίας, δύο πρόσωπα συνελήφθησαν στη βάση δικαστικών ενταλμάτων που εκκρεμούσαν εναντίον τους για μη παρουσίαση ενώπιον δικαστηρίου και οφειλές και τρίτο πρόσωπο για τροχαία αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 522 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 753 οδηγοί και επιβάτες. Η Αστυνομία σημειώνει πως κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, καταγγέλθηκαν 280 οδηγοί για διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Επιπρόσθετα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα.

Η Αστυνομία αναφέρει επίσης πως διενεργήθηκαν παράλληλα έλεγχοι 40 υποστατικών όπου καταγγέλθηκαν τέσσερις εξ αυτών, σε σχέση με αδικήματα που αφορά την λειτουργία τους.