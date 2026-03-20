Στο ΔΣ της Petrolina η Δήμητρα Καλογήρου

Το διορισμό της Δήμητρας Καλογήρου Αντωνιάδου ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοίνωσε χθες η Petrolina (Holdings) Public Ltd.

Η Δήμητρα Καλογήρου Αντωνιάδου είναι κάτοχος πτυχίου BSc in Economics and Social Studies in Business Administration από το University of Wales, μεταπτυχιακού M.A in Economics of Public Policy από το University of Leicester και μεταπτυχιακού Mphil in Business Studies via research in Finance από το City University Business School. 

Μεταξύ άλλων, υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2021 και ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου Δημόσιου Ελέγχου Κύπρου από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Φεβρουάριο του 2021.

Σημειώνεται ότι η κ. Καλογήρου δεν έχει οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία και με το διορισμό της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελέσει ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

