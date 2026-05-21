Οι ώρες λειτουργίες εκλογικών κέντρων την Κυριακή σε Κύπρο και εξωτερικό

Στις 7.00 το πρωί αρχίζει η ψηφοφορία στις Βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, 24 Μαΐου και λήγει κανονικά στις 6.00 το απόγευμα με ενδιάμεσο διάλειμμα μιας ώρας το μεσημέρι, από τις 12.00 μέχρι τη 13.00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου Εκλογών οι ίδιες ώρες θα ισχύσουν και στα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα, ενώ οι ώρες λειτουργίας στα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις 8 π.μ. μέχρι τις 4 μ.μ., τοπική ώρα, με διάλειμμα από τις 12.00 το μεσημέρι μέχρι τις 12:30 μ.μ., και στο εκλογικό κέντρο που θα λειτουργήσει στο Βέλγιο είναι από τις 8 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ., τοπική ώρα, με διάλειμμα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1 μ.μ..

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών καλεί τους εκλογείς όπως προσέλθουν έγκαιρα στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.