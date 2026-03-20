Αεροδρόμιο Λάρνακας: Στάση εργασίας για συλλογικές συμβάσεις

Σε στάση εργασίας κατήλθαν λίγο μετά τις 9 το πρωί εργαζόμενοι της εταιρείας Goldair Handling Cyprus Ltd στο αεροδρόμιο Λάρνακας, η οποία δραστηριοποιείται στην επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών.

Τα απεργιακά μέτρα διήρκησαν μέχρι τις 11:00, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επηρεάστηκαν δύο πτήσεις.

Ο οργανωτικός γραμματέας της ΣΕΚ Λάρνακας, Γιώργος Χρίστου, δήλωσε ότι «είχε δοθεί δεκαήμερη προειδοποίηση για τη στάση εργασίας στην εταιρεία, η οποία είχε κοινοποιηθεί τόσο στο Υπουργείο Εργασίας όσο και στη διαχειρίστρια εταιρεία Hermes Airports».

Όπως εξήγησε, «οι διαφορές ξεκίνησαν όταν η εταιρεία, τον περασμένο Δεκέμβριο, αποφάσισε ότι δεν θα εξυπηρετεί πλέον όλες τις αεροπορικές εταιρείες και θα άφηνε προσωπικό να μετακινηθεί στις άλλες δύο εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης».

Ωστόσο, όπως ανέφερε, «ορισμένοι υπάλληλοι επέλεξαν να μην μετακινηθούν σε άλλες εταιρείες, καθώς αυτό συνεπαγόταν αλλαγή καθηκόντων και επηρέαζε τον μισθό τους».

Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν 30 άτομα που βρίσκονται σήμερα εκτός εργασίας και η εταιρεία τους κατέβαλε όσα τους όφειλε, πλην κάποιων επιδομάτων που διεκδικούμε».

Σημείωσε επίσης ότι «οι λόγοι της απεργίας σχετίζονται με το γεγονός ότι η εταιρεία δεν τήρησε τις συλλογικές συμβάσεις κατά την αποχώρηση των υπαλλήλων, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους 30 εργαζομένους, αλλά και τους 117».

Τόνισε ότι «ο σκοπός μας δεν είναι να ταλαιπωρήσουμε τους επιβάτες, αλλά πρόκειται για το τελευταίο μέτρο που μας απέμεινε, ώστε να διεκδικήσουμε όσα πρέπει να αποδοθούν στους εργαζομένους», εκφράζοντας παράλληλα απολογία προς το κοινό.

Τέλος, ανέφερε ότι «αναμένεται η ανταπόκριση της εταιρείας και της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των εργαζομένων».

ΚΥΠΕ