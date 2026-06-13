Απαντά ο ΔΗΣΥ στο ΑΚΕΛ: «Μοναδική παραφωνία στη συναίνεση για τις επιτροπές της Βουλής»

Απάντηση στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ για την κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών δίνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και κάνοντας λόγο για στάση που τροφοδοτεί την πόλωση.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει το ΑΚΕΛ στο «παραλήρημα» που, όπως υποστηρίζει, επιλέγει, ούτε στην πόλωση που επιδιώκει. Προσθέτει ότι η δική του επιδίωξη είναι η ομαλή επανέναρξη των εργασιών της Βουλής προς όφελος των πολιτών.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το ΑΚΕΛ αποτέλεσε τη μοναδική «παραφωνία» στη συνεννόηση και τη συναίνεση που επιτεύχθηκε μεταξύ των κομμάτων για τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Ο ΔΗΣΥ τονίζει ακόμη ότι η λειτουργία της Βουλής και η δημοκρατική διαδικασία προϋποθέτουν συναινέσεις, προσθέτοντας ότι ο σεβασμός προς το δημοκρατικό πολίτευμα δεν πρέπει να περιορίζεται σε δηλώσεις, αλλά να αποδεικνύεται και στην πράξη.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Απάντηση ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ

Δεν θα ακολουθήσουμε το ΑΚΕΛ στο παραλήρημα που επιλέγει ούτε στην πόλωση που επιδιώκει. Η ακραία του στάση δεν συμβάλλει στην ομαλή επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου, που είναι η δική μας επιδίωξη προς όφελος των πολιτών.

Επαναλαμβάνουμε ότι το ΑΚΕΛ ήταν η μοναδική παραφωνία στη συνεννόηση και τη συναίνεση στη Βουλή για τις Προεδρίες των Επιτροπών.

Η Δημοκρατία και η λειτουργία της Βουλής επιβάλλει συναινέσεις. Ο σεβασμός στο δημοκρατικό πολίτευμα δεν μπορεί να είναι μόνο φραστικός, οφείλει να υπηρετείται και στην πράξη.