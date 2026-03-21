Εμπόδια σε δειγματοληψίες και κινητοποιήσεις, υπό το «βλέμμα» της ΕΕ

Η Κυπριακή Δημοκρατία δίνει συνεχώς ενημέρωση για την αντιμετώπιση της ασθένειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. «Κάθε πρωί βλέπουν και τις εφημερίδες, βλέπουν και τις αντιδράσεις μας, βλέπουν τα στοιχεία μας. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε», τόνισε η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, στον απόηχο των αντιδράσεων των προηγούμενων ημερών στο Γέρι, όπου καταγράφηκε παρεμπόδιση στις δειγματοληψίες από κτηνοτρόφους.

Πορεία προς το Προεδρικό

Μπορεί χθες η κατάσταση να ήταν ήρεμη και ο κτηνοτροφικός κόσμος να ήταν συνεργάσιμος, όπως είπε χαρακτηριστικά (ο λόγος, εξήγησε, ήταν διότι δεν πήγανε στα σημεία που υπήρξαν αντιδράσεις, διότι θέλουν να διαχειριστούν το ζήτημα με έναν τρόπο ήρεμο, εκφράζοντας την ελπίδα, ότι εντός του Σαββατοκύριακου ή από τη Δευτέρα θα μπορέσουν να κάνουν τις δειγματοληψίες στο Γέρι), ωστόσο για σήμερα ομάδες κτηνοτρόφων έχουν προγραμματίσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που κυκλοφόρησε χθες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το σημείο συγκέντρωσης θα είναι το ΓΣΠ, στις 10 το πρωί. Όπως σημειώνεται, κινητοποιούνται σε μία προσπάθεια να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για τις θανατώσεις των ασυμπτωματικών ζώων, για τις δειγματοληψίες που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν οι λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε εμβολιασμένα ζώα, ενώ ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για τις αποζημιώσεις τους.

Παράλληλα οι διαμαρτυρόμενοι λένε «όχι σε δύο μέτρα και δύο σταθμά», σημειώνοντας, ότι «στη μισή μας κατεχόμενη πατρίδα εμβολιάζουν κανονικά. Την ίδια ώρα η Ευρώπη πιστοποιεί τουρκοκυπριακά και αγορές στα κατεχόμενα».

Εμβολιασμοί της δεύτερης δόσης

Όπως ανακοίνωσαν χθες οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι δειγματοληψίες σε παγκύπρια βάση, οι ιχνηλατήσεις και οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν έδωσαν νέα θετικά κρούσματα. Υπενθυμίζεται, ότι οι μολυσμένες μονάδες παραμένουν 42, σε τρεις μολυσμένες ζώνες στη Λάρνακα και τη Λευκωσία (Δάλι και Γέρι).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι εμβολιασμοί της δεύτερης δόσης. Η πρώτη δόση του εμβολίου έχει προχωρήσει στο 98% των βοοειδών και στο 65% των αιγοπροβάτων.

Χθες πραγματοποιήθηκαν θανατώσεις σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στα Λιβάδια Λάρνακας. Εξάλλου ολοκληρώθηκε η θανάτωση των 1.769 αιγοπροβάτων σε μονάδα στο Δάλι και σκεπάστηκε τάφρος ταφής.

«Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε»

Στον απόηχο των αντιδράσεων στο Γέρι, η κ. Γεωργιάδου τόνισε, ότι δεν υπάρχει λόγος να εκδηλώνονται εντάσεις. Επανέλαβε, ότι πρέπει να γίνουν οι εργασίες, οι επιδημιολογικές δειγματοληψίες, όσο και δειγματοληψίες λόγω ιχνηλάτησης, εντός των 3 και 10 Km των μολυσμένων περιοχών, αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, είπε, θα καταφέρουν να αποτυπώσουν τη γεωγραφική έκταση του ιού, για να μπορέσουν να τον περιορίσουν.

Πρόσθεσε ότι αυτά τα στοιχεία τα αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Κυπριακή Δημοκρατία, για να τονίσει, ότι «πρέπει να τα κάνουμε, για να γνωρίζουμε και εμείς και η Ευρωπαϊκή, που βρισκόμαστε». Εδώ διευκρίνισε, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δίνει συνεχώς ενημέρωση για την αντιμετώπιση της ασθένειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καταλογίζει ευθύνες σε κτηνοτρόφους ο Πίπης

Αναφορά στις αντιδράσεις στην κτηνοτροφική περιοχή Γερίου έκανε χθες και ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης. Σε δηλώσεις του στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» είπε, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα, ούτε έχουν διατυπωθεί απειλές για συλλήψεις. Αναφερόμενος στις καταγγελίες κτηνοτρόφων, ότι παρεμποδίστηκαν, ο κ. Πίπης έδωσε διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας, ότι οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν στους λειτουργούς να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους. Όπως σημείωσε, καταγράφηκε ακόμη και παράνομη μεταφορά βοοειδών, που ήταν θετικά στον αφθώδη πυρετό σε ακατάλληλο υποστατικό για μολυσμένα ζώα, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Την ίδια ώρα τόνισε, ότι η επιτήρηση είναι κρίσιμη για τον εντοπισμό και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, προειδοποιώντας, ότι χωρίς συνεργασία δεν μπορεί να υπάρξει σαφής εικόνα για τη διασπορά της νόσου.

Δεν βλέπει κρατική ολιγωρία

Σε ό,τι αφορά τις αιχμές για καθυστερήσεις ή ολιγωρία στη λήψη μέτρων από τον περασμένο Δεκέμβριο, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών παρέπεμψε στις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας, ότι σύμφωνα με τις σχετικές τοποθετήσεις, η Υπηρεσία αντέδρασε άμεσα και εφάρμοσε όσα προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Απαντώντας στο ερώτημα, πότε θα μπορέσουν οι μονάδες να επαναλειτουργήσουν και να δεχθούν ξανά ζώα, ανέφερε, ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θανάτωσης και ταφής των μολυσμένων ζώων, καθώς και από την πλήρη εξυγίανση των υποστατικών.

Καταλήγοντας, ο κ. Πίπης υποστήριξε, ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν αφέθηκαν να επιτελέσουν το έργο τους, επιρρίπτοντας ευθύνες για την επιδείνωση της κατάστασης στην έλλειψη συνεργασίας από πλευράς των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων.