Αλλάζει «στέγη» η ΑΔΕ Λεμεσού; Στο τραπέζι νέα πρόταση

Συνάντηση πραγματοποίησαν στις αρχές της εβδομάδας ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με τον δήμαρχο Λεμεσού, συζητώντας διάφορα θέματα, που σχετίζονται με την πόλη της Λεμεσού. Αυτό που ξεχωρίζει από τη συνάντηση, είναι ότι για πρώτη φορά, μπήκε στο τραπέζι η πρόταση του Δήμου Λεμεσού για την ανάγκη μετακίνησης της Αστυνομικής Διεύθυνσης της πόλης και αξιοποίηση του σημερινού ιστορικού κτηρίου της ΑΔΕ Λεμεσού για άλλες χρήσεις. Η πρόταση αυτή είχε την θετική ανταπόκριση του υπουργού Δικαιοσύνης, αφού αποτελεί κοινή παραδοχή, ότι το σημερινό κτήριο της κεντρικής αστυνομίας της Λεμεσού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της, ενώ δεν ανταποκρίνεται καθόλου στα σύγχρονα πρότυπα αστυνομικών μεγάρων ανά την Ευρώπη.

Με την πρόταση αυτή ο δήμαρχος Λεμεσού ουσιαστικά συζήτησε την πιθανότητα, η μετακίνηση να «ελευθερώσει» το κτήριο, το οποίο ο Δήμος Λεμεσού ενδιαφέρεται να μετατρέψει σε συνεδριακό κέντρο με ταυτόχρονη σήμανση του κτηρίου σε διατηρητέο. Ταυτόχρονα, η Αστυνομία της πόλης θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί με την ανέγερση σύγχρονου κτηρίου σε διπλανό χώρο, γεγονός που φέρνει καταρχήν θετικό το αρμόδιο υπουργείο, αφού θα αυξήσει και την επιχειρησιακή λειτουργία της Αστυνομίας, χωρίς να αναγκαστεί να μεταφερθεί σε κτήρια περιφερειακά της Λεμεσού. Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμα σε πολύ αρχικό επίπεδο, αλλά δεν είναι άσχετες με ευρύτερες κινήσεις στην ίδια περιοχή.

Με θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Επιπλέον, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και ευρύτερα θέματα, που αφορούν την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών στη Λεμεσό. Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα παραβατικότητας, με τον δήμο να ζητά την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε διάφορα σημεία, όπου παρατηρούνται συνεχώς ζημιές και προβλήματα, και τον υπουργό να εκφράζει τη στήριξη και ταυτόχρονα να παραπέμπει στην αρμόδια επίτροπο προστασίας προσωπικών δεδομένων και στην ανάγκη για ετοιμασία ειδικών εκθέσεων αντικτύπου.

Ακόμα, σχετικά με τα προβλήματα ηχορύπανσης και οχληρίας που αντιμετωπίζει η Λεμεσός, οι δύο πλευρές συμφώνησαν, για περαιτέρω εμπλοκή της Αστυνομίας και συνοδεία των λειτουργών του δήμου, εκεί και όπου χρειάζεται να επιβληθεί η νομοθεσία. Επιπλέον οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ποδηλατικής αστυνόμευσης, η οποία θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια της Λεμεσού και ειδικά του κέντρου της πόλης, λαμβάνοντας και πολύ θετική ανταπόκριση από τους πολίτες. Δόθηκαν επίσης οδηγίες για άμεση επαναλειτουργία του χώρου, που διατηρεί η Κοινοτική Αστυνομία στην οδό Ανεξαρτησίας, η οποία είχε κλείσει προσωρινά λόγω έλλειψης προσωπικού, με τον υπουργό να διαβεβαιώνει τον δήμαρχο, ότι και οι ίδιοι συμφωνούν, ότι θα πρέπει άμεσα να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία και θα γίνουν ενέργειες προς αυτή τη κατεύθυνση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ