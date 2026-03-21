«Ούτε εγώ, ούτε η ΚΥΠ είχαμε σχέση με τον Ντίλιαν»: Τι δηλώνει στον «Π» ο πρώην πολιτικός προϊστάμενος της ΚΥΠ, Ανδρέας Πενταράς

Ο πρώην πολιτικός προϊστάμενος της ΚΥΠ, Ανδρέας Πενταράς, ο οποίος υπέβαλε παραίτηση από την Υπηρεσία στις 11/7/2015, αφού είδαν το φως της δημοσιότητας τιμολόγια της ΚΥΠ, που αφορούσαν την αγορά συγκεκριμένου συστήματος από ιταλική εταιρεία, με τοποθέτησή του στον «Π», με αφορμή χθεσινό δημοσίευμα μας με τίτλο «Δύο σκάνδαλα με παρακολουθήσεις τηλεφώνων. Από τον Πενταρά στον Ντίλιαν», αναφέρει ότι, για όσο διάστημα βρισκόταν στην ΚΥΠ, ούτε η Υπηρεσία, ούτε και ο ίδιος είχε καμία σχέση ή συνεργασία με τον πρώην Ισραηλινό πράκτορα της Μοσάντ, Ταλ Ντίλιαν.

Δέον να σημειωθεί, ότι δεν αφήσαμε να αιωρείται τέτοια υπόνοια στο δημοσίευμά μας, καθώς ο Ντίλιαν εμφανίστηκε στην Κύπρο τέσσερα χρόνια μετά την παραίτηση Πενταρά από την ΚΥΠ. Ωστόσο, ο κ. Πενταράς έκρινε σκόπιμο να το διευκρινίσει, καθώς πολύ πρόσφατα ο Ντίλιαν καταδικάστηκε στην Ελλάδα για υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων υπουργών, πολιτικών, δημοσιογράφων, στρατιωτικών κ.ά. Στην Κύπρο αναστάλθηκε η ποινική δίωξη του Ντίλιαν, με απόφαση Γιώργου Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη.

Αναφορικά με την αγορά του συγκεκριμένου συστήματος από την ιταλική εταιρεία «The Hacking Team», από τα αρχεία της οποίας διέρρευσαν στο διαδίκτυο τιμολόγια της ΚΥΠ, ο κ. Πενταράς ανέφερε στον «Π», ότι ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, με τελική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. «Όταν διορίστηκα ως πολιτικός προϊστάμενος της ΚΥΠ, τον Μάρτιο του 2013, οι διαδικασίες αγοράς βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη από το 2012, επί διακυβέρνησης Χριστόφια. Αξιολογώντας την αναγκαιότητα προμήθειας του συγκεκριμένου συστήματος, ενέκρινα τη συνέχιση των διαδικασιών», κατέληξε.

Σύμφωνα με τον κ. Πενταρά, το εν λόγω σύστημα δεν αφορούσε παρακολουθήσεις τηλεφώνων, αλλά συγκέντρωση και αξιοποίηση ηλεκτρονικών πληροφοριών, το οποίο κρίθηκε αναγκαίο για λόγους εθνικής ασφάλειας.