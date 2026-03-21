Δείτε βίντεο από το χιονισμένο Τρόοδος – Μαγευτικές εικόνες στον Άγιο Θεόδωρο του Αγρού

Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται από χθες στην περιοχή του Τροόδους με βίντεο που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης να αποτυπώνουν ένα μαγικό τοπίο ακόμη και στο χωριό Άγιος Θεόδωρος του Αγρού.

Στο μεταξύ, το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε για σήμερα, Σάββατο, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή.

Σήμερα αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά κυρίως στα παράλια και στα ορεινά αλλά σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται και χαλαζόπτωση. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιονόνερο ή χιόνι.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου ήταν 21 εκατοστά.

Οδικό δίκτυο

Οι δρόμοι Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας του οχήματός τους.