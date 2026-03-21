Κατολισθήσεις έκλεισαν δρόμους σε ορεινές περιοχές - Πού εντοπίζονται τα προβλήματα

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο έχουν προκαλέσει οι έντονες καιρικές συνθήκες, με κατολισθήσεις και πτώσεις πετρών να επηρεάζουν την κυκλοφορία, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο δασικός δρόμος που συνδέει το «Σελλάδι της Χώρας» με το «Σελλάδι του Καραμανλή» έχει κλείσει για όλα τα οχήματα, εξαιτίας κατολισθήσεων πετρών και μεγάλων όγκων χώματος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να επανέλθουν με νεότερη ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δρόμος Σπήλεια–Σαράντι παραμένει κλειστός λόγω κατολισθήσεων, ενώ σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου καταγράφονται πτώσεις πετρών και χώματος στο οδόστρωμα. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Επιπλέον, προβλήματα εντοπίζονται και στον δρόμο που οδηγεί από το φράγμα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου προς Καννάβια, όπου έχει κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας λόγω κατολισθήσεων. Οι αρχές προτρέπουν το κοινό να επιδεικνύει αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κατολισθήσεις χώματος και πετρών στον δρόμο Κάμπου-Ορκόντα

Προκλήθηκαν κατολισθήσεις χώματος και πετρών σε σημεία στον δρόμο Κάμπου-Ορκόντα μετά από έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή, με αποτέλεσμα η μία λωρίδα κυκλοφορίας να είναι κλειστή γύρω στις 4.30 το απόγευμα και η τροχαία κίνηση να ρυθμίζεται μέσω της δεύτερης λωρίδας του δρόμου.

Σε ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει ότι σε συνεργασία με συνεργεία των τοπικών Αρχών προβαίνει σε ενέργειες για καθαρισμό των σημείων του δρόμου.