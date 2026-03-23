Λεμεσός: Κατέρρευσε πλάκα οροφής σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη Λεμεσό - Οι εργασίες διακόπηκαν (φωτός)

Στον Μαθιάτη το νέο σωφρονιστικό ίδρυμα - Στα 300 εκατ. ευρώ το κόστος, λέει ο Φυτιρής

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Το κόστος του έργου εκτιμάται, σύμφωνα με τον Υπουργό στα 300 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει δυνατότητα κράτησης 1500 κατάδικων.

Την τοποθεσία που θα ανεγερθεί το νέο σωφρονιστικό ίδρυμα ανακοίνωσε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής. Όπως είπε, οι νέες σωφρονιστικές εγκαταστάσεις θα ανεγερθούν στον Μαθιάτη σε απομονωμένο χώρο μεγάλης έκτασης.

Το κόστος του έργου εκτιμάται, σύμφωνα με τον Υπουργό, στα 300 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει δυνατότητα κράτησης 1500 κατάδικων.

Ερωτηθείς κατά πόσο προηγήθηκε διαβούλευση με την κοινότητα, ο Υπουργός είπε ότι μετά την παρουσίαση του έργου η κοινότητα δεν φέρει ένσταση στην ανέγερση των νέων Φυλακών στον Μαθιάτη.

Εξήγησε επίσης ότι στο νέο σωφρονιστικό ίδρυμα δεν θα κρατούνται οι υπόδικοι, οι οποίοι θα κρατούνται σε 2 ή 3 πτέρυγες στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες είναι πλησίον των Δικαστηρίων και θα εξυπηρετεί τη διαδικασία μεταφοράς τους από και προς τα Δικαστήρια. Ανέφερε επίσης ότι σήμερα, από τους περίπου 1160 κρατούμενους, περίπου το 1/3 είναι υπόδικοι.

Σε ό,τι αφορά στις Φυλακές ανηλίκων τέλη Απριλίου, ολοκληρώνονται οι εγκαταστάσεις στις Λίμνες και ακολούθως θα γίνει η μεταφορά των ανηλίκων στη Μεννόγεια.

 

ΚΥΠΡΟΣφυλακήΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

