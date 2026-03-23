Πακέτο στήριξης εργαζομένων, γεωργίας και κτηνοτροφίας ανακοινώθηκε στα κατεχόμενα

Ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει πακέτο στήριξης απασχόλησης και ασφαλίστρων, πακέτο στήριξης γεωργίας, κτηνοτροφίας και θερμοκηπίων και πακέτο για τους κατασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων, ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, σε γραπτή του δήλωση ο κ. Ουστέλ ανέφερε ότι το πακέτο στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής σε πολλούς τομείς, από την απασχόληση έως τη γεωργία, την κτηνοτροφία έως τη βιομηχανία, την προστασία των εργαζομένων και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο κ. Ουστέλ πρόσθεσε ότι περνάμε μια δύσκολη περίοδο με αυξανόμενους πολέμους, κρίσεις και οικονομικές διακυμάνσεις στον κόσμο, λέγοντας ότι είναι αποφασισμένοι να είμαστε μια «κυβέρνηση» που διαχειρίζεται αυτή τη διαδικασία, όχι απλώς την παρατηρεί.

Το πακέτο στήριξης της απασχόλησης έχει κόστος περίπου 260 εκ ΤΛ το μήνα με 80% ασφαλιστική υποστήριξη σε γυναίκες εργαζόμενες που είναι «πολίτες της τδβκ» και 60% σε άνδρες εργαζόμενους. Συνεχίζουν την ασφαλιστική υποστήριξη 15% και 20% σε εργαζόμενους που δεν είναι «πολίτες της τδβκ», ανάλογα με τον τομέα τους. Για τους «πολίτες της τδβκ» που θα απασχοληθούν για πρώτη φορά, παρέχουν 100% ασφαλιστική υποστήριξη και μηνιαία εισφορά μισθού 20.000 ΤΛ (392 ΤΛ). Για άτομα με αναπηρία, παρέχουν 100% ασφαλιστική υποστήριξη κοινωνικής ασφάλισης για 48 μήνες και μισθολογική υποστήριξη ίση με το 50% του κατώτατου μισθού. Καλύπτουν επίσης το 100% των ασφαλίστρων για τους εργοδότες που απασχολούν άτομα με αναπηρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πακέτο στήριξης της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των θερμοκηπίων υποστηρίζει επενδύσεις και ανάπτυξη μικρών και μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων, κατασκευή καταλυμάτων, τα έξοδα ζωοτροφών, την αγορά μικρών ζώων κα γεωργικών τεχνολογιών σε βοσκοτόπια, γεωργικές παραγωγές, καλλιέργειες σε θερμοκήπια, νέα μηχανήματα και εξοπλισμό, αγορά τρακτέρ και άλλων οχημάτων, καθώς και επενδύσεις εκσυγχρονισμού για αύξηση της παραγωγικότητας.

Η χρηματοδότηση θα γίνεται μέσω της «τράπεζας ανάπτυξης» έως και 70% με πίστωση έως και 150.000 δολάρια (ή το ισόποσο σε τουρκικές λίρες) χωρίς να απαιτείται «πιστοποιητικό κινήτρου». Θα υπάρχει περίοδος χάριτος 1 έτους με 5ετή διάρκεια στο δάνειο και επιτόκιο 28% σε τουρκικές λίρες κα 4% σε ξένο νόμισμα.

Για την στήριξη προς τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων ο κ. Ουστέλ είπε ότι θα παρέχουν πιστώσεις 325 εκ ΤΛ με δάνεια σε ΤΛ ή σε ξένο νόμισμα με μέγιστη διάρκεια 12 μήνες και επιτόκιο: 21% για ΤΛ και 3% για ξένο νόμισμα.

«Ο στόχος μας είναι σαφής. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του. Δεν θα εγκαταλείψουμε κανέναν τομέα στην τύχη του. Αυτοί που παράγουν θα κερδίσουν. Αυτοί που εργάζονται θα κερδίσουν. Αυτή η χώρα θα κερδίσει», όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος ο κ. Ουστέλ.

