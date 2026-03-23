Νέο κρούσμα στο Γέρι και επέκταση παρεμποδίσεων στη Λεμεσό - Βλέπουν πιέσεις και από «πολιτικές ομάδες» οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Αυξάνεται η παρουσία του αφθώδους πυρετού στη Λευκωσία. Νέο θετικό κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων, εντός της μολυσμένης περιοχής στο Γέρι, ανακοίνωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Πρόκειται για φάρμα, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 725 ζώα, τα οποία αναμένεται να οδηγηθούν σε θανάτωση. Παράλληλα, οι ιχνηλατήσεις των κρουσμάτων, αλλά και οι εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζονται με στόχο να διαφανεί εάν προκύπτει επιπλέον διασπορά του ιού.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες εντοπίστηκαν ως μολυσμένες μονάδες μία φάρμα στο Γέρι και μία στο Δάλι. Με το νέο κρούσμα, το σύνολο των μολυσμένων μονάδων ανήλθε στις 45, στις μολυσμένες περιοχές Λάρνακας, Δαλίου και Γερίου.

Υπό διερεύνηση οι παράνομες μετακινήσεις

Κληθείσα να τοποθετηθεί για τις παράνομες μετακινήσεις ζώων από μονάδες μιας περιοχής σε άλλη, η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, σημείωσε ότι οι καταγγελίες που φθάνουν ενώπιόν τους εξετάζονται και στη συνέχεια κάποιες επιβεβαιώνονται, ενώ άλλες αποδεικνύονται ανυπόστατες. «Συγκεκριμένα, ένα κοπάδι βοοειδών αφορά περίπτωση στα Λιβάδια με μολυσμένες αγελάδες σε ένα παράνομο υποστατικό. Άλλη περίπτωση αφορά ζώα που εντοπίστηκαν στο Γέρι και έχουν ήδη θανατωθεί. Υπάρχουν επίσης δύο ακόμη περιπτώσεις σε Τσέρι-Λακατάμια και Ποταμιά, με εκατόν ζώα, από όπου έχουν ληφθεί δείγματα και αναμένονται αποτελέσματα, ενώ έχουν δοθεί καταθέσεις για τη διερεύνηση της προέλευσης των ζώων», εξήγησε.

Εντοπίστηκαν ζώα, συνέχισε και «τώρα αν ήταν παράνομη μετακίνηση ή αν προϋπήρχαν είναι αυτό που διερευνάται. Αναλόγως των εργαστηριακών αποτελεσμάτων θα δράσουμε ανάλογα».

Παρεμπόδιση λήψης δείγματος στη Λεμεσό - «Υλοποιήθηκαν οι οδηγίες εμπειρογνωμόνων παρά την πίεση από κτηνοτρόφους και πολιτικές ομάδες»

Υπέδειξε επίσης ότι υπήρξε παρεμπόδιση λήψης δειγμάτων στη Λεμεσό και σημείωσε ότι οι πληγέντες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε διάλογο με το Υπουργείο. Την ίδια ώρα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνουν ότι παρά την πίεση που δέχονται, μεταξύ άλλων, από ομάδες κτηνοτρόφων και πολιτικές ομάδες, υλοποιήθηκαν οι οδηγίες των εμπειρογνωμόνων της EUVET (EU Veterinary Emergency Team), μετά από επίσκεψή τους στο νησί τον Φεβρουάριο, όπου παρείχαν επιστημονική τεχνική, διαχειριστική πρακτική βοήθεια επί τόπου, για την εφαρμογή των καταλληλότερων μέτρων καταπολέμησης και εξάλειψης του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με την κα Γεωργιάδου, τον Φεβρουαριο, οι εμπειρογνώμονες επεσήμαναν ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν όλα όσα πρέπει να γίνουν όσον αφορά τη διαχείριση των κρουσμάτων και έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, που ορίζονται από τη νομοθεσία.

«Δυστυχώς όμως παρατήρησαν ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δέχονται τεράστια εξωτερική πίεση από ομάδες κτηνοτρόφων, πολιτικές ομάδες κ.α., κάτι που έχει αρνητικό αντίκτυπο στο έργο τους. Παράλληλα αυτό συμβάλλει στη διασπορά του ιού. Όμως παρά την τεταμένη ατμόσφαιρα από όλες αυτές τις ομάδες κτηνοτρόφων, τις πολιτικές ομάδες και άλλες πολλαπλές δυσκολίες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Γεωργίας έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων και έχουν υλοποιήσει όλες τις αναμενόμενες δράσεις, που καταγράφονται στην Έκθεση των εμπειρογνωμόνων», σημείωσε η κα Γεωργιαδου.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ασθένειας, συνεχίζονται οι επιδημιολογικές διερευνήσεις, οι ιχνηλατήσεις και οι δειγματοληψίες, τόσο στις μολυσμένες περιοχές όσο και σε παγκύπρια βάση.

Έγιναν 24.000 θανατώσεις από τις 49.000 - Προχωρούν οι εμβολιασμοί

Σε σχέση με τις θανατώσεις, έχουν μέχρι στιγμής φτάσει περίπου τις 22.600 για αιγοπρόβατα και τις 1.500 για βοοειδή, από ένα σύνολο πέρα των περίπου 49.000 θανατώσεων που πρέπει να γίνουν. Πρόκειται για έναν σημαντικό αριθμό, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τις σφαγές της περιόδου του Πάσχα, όπως έχει επισημανθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει στο 98% του ζωικού πληθυσμού των βοοειδών και στο 72% των αιγοπροβάτων. Παράλληλα πραγματοποιείται η δεύτερη επαναληπτική δόση του εμβολίου, η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και προχωρά βάσει του εμβολιαστικού προγράμματος. Η δεύτερη δόση γίνεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την πρώτη, με τις μονάδες που εμβολιάστηκαν πριν τρεις εβδομάδες να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η ενημέρωση των κτηνοτρόφων και οι ανακουφιστικές πληρωμές

Συνεχίζεται η ενημέρωση του κτηνοτροφικού κόσμου, η οποία, σύμφωνα με την κα Γεωργιάδου, ξεκίνησε από τα πρώτα κρούσματα, ενώ έχει αρχίσει και η διαδικασία πληρωμής του πρώτου ανακουφιστικού πακέτου. Η καθημερινή ενημέρωση των κτηνοτρόφων και των οργανωμένων συνόλων, συνέχισε, γίνεται από την πρώτη στιγμή. Επιπλέον, υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές σε 24ωρη βάση σε όλα τα επαρχιακά κτηνιατρικά γραφεία για πλήρη βοήθεια και ενημέρωση του κοινού.

Όσον αφορά τις ανακουφιστικές πληρωμές, είπε ότι «οι άμεσες πληρωμές αφορούν την πρώτη δόση για απώλεια εισοδήματος σε όλους τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί και πληρούν τις πρόνοιες της Νομοθεσίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι πληρωμές του ολοκληρωμένου πακέτου, όπως έχει αναφερθεί, για την απώλεια εισοδήματος που θα υπολογιστεί βάσει εξατομικευμένης αξιολόγησης των πραγματικών δεδομένων κάθε κτηνοτροφικής μονάδας».

Στη διαδικασία αυτή, είπε «θα λαμβάνονται υπόψη τα πιο πρόσφατα υποβληθέντα φορολογικά στοιχεία του παραγωγού, η σημερινή του κατάσταση σε σχέση με τον αριθμό των παραγωγικών ζώων και άλλα δεδομένα. Στην απώλεια εισοδήματος περιλαμβάνονται και σταθερές δαπάνες, εργατικά, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.ά. Η απώλεια αυτή θα καλύπτεται για όσο χρονικό διάστημα οι κτηνοτρόφοι παραμένουν χωρίς εισόδημα».

Η επαναδραστηριοποίηση των πληγέντων

Η κα Γεωργιάδου τόνισε ότι «οι πληγέντες που θα επιλέξουν να επαναδραστηροποιηθούν θα πάρουν και την απώλεια εισοδήματος και ζώα. Αυτοί που δεν θέλουν να επαναδραστηροποιηθούν, θα πάρουν την αξία των ζώων τους. Εννοείται ότι και οι δύο θα πάρουν σανό και γάλα. Αυτά είναι στο πακέτο. Μαζί με την απώλεια εισοδήματος, μέχρι να έρθουν ζώα, μπορούν να αρχίσουν από την ντόπια αγορά με ζώα εμβολιασμένα και καθαρά. Έχουν γίνει επαφές με χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία μέσω αρμόδιων ινστιτούτων που δίδουν και παράγουν τέτοια ζώα». Σημείωσε ότι «έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τους πληγέντες και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά ως προς τον τρόπο επαναδραστηριοποίησης. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς και να στηριχθούν οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι».

«Η μη θανάτωση ζώων επηρεάζει και τις γειτονικές μονάδες»

Για να μπορέσουν οι μονάδες να επαναδραστηριοποιηθούν, είπε, «πρέπει να θανατωθούν όλα τα μολυσμένα ζώα, να γίνουν απολυμάνσεις, να ακολουθήσουν έλεγχοι και να εισαχθούν ζώα-μάρτυρες, ώστε να διασφαλιστεί ενιαίο υγειονομικό καθεστώς πριν δοθεί άδεια επαναλειτουργίας. Η μη θανάτωση ζώων επηρεάζει όχι μόνο τη συγκεκριμένη μονάδα αλλά και τις γειτονικές, καθώς δεν μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν αν δεν θανατωθούν όλα τας μολυσμένα σε μια περιοχή».