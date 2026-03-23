Για κινδύνους από νεκρά ζώα στην Ορούντα κάνει λόγο τοπική οργάνωση και ζητά παρέμβαση αρμοδίων

Δύο νεκρές αγελάδες εντοπίστηκαν πρόσφατα εκτεθειμένες σε αγροτική περιοχή στον δρόμο Ορούντας – Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, ανακοίνωσε το Σάββατο η Οικολογική και Πολιτιστική Παρέμβαση Ορούντας, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σε επιστολή της προς την Υπουργό Γεωργίας, η οργάνωση ζητά άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

«Το περιστατικό αυτό, σε συνθήκες επιδηµιολογικού συναγερµού, συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και καταδεικνύει επικίνδυνα κενά στον µηχανισµό ελέγχου και παρέµβασης» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, όπου προστίθεται ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Η Οικολογική και Πολιτιστική Παρέμβαση Ορούντας υποστηρίζει ότι το συμβάν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρόμοιων περιστατικών στην περιοχή, τα οποία, όπως αναφέρει, συνδέονται με τη λειτουργία παράνομων κτηνοτροφικών μονάδων και την ανεπαρκή εφαρμογή της περιβαλλοντικής και υγειονομικής νομοθεσίας. Ζητά, μεταξύ άλλων, διερεύνηση του περιστατικού και πλήρη έλεγχο των μονάδων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

