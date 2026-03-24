Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πήγε να παραλάβει δέμα με 870 γραμμάρια κάνναβης στα Λατσιά – Χειροπέδες σε 23χρονο (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε πακέτο από τις ΗΠΑ με δηλωμένο περιεχόμενο τέσσερα βαμβακερά σορτς

Στην κατάσχεση 870 γραμμαρίων κάνναβης και στη σύλληψη 23χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας στα Λατσιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 23 Μαρτίου 2026 λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων επέλεξε για έλεγχο δέμα προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είχε δηλωμένο περιεχόμενο τέσσερα βαμβακερά κοντά παντελόνια.

Κατά το άνοιγμα του πακέτου εντοπίστηκαν νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες, τοποθετημένες μέσα σε περιτύλιγμα δώρου, που περιείχαν πράσινη ξηρή φυτική ύλη συνολικού βάρους 870 γραμμαρίων.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΥΚΑΝ, μέλη της οποίας μετέβησαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι η ουσία ήταν κάνναβη.

Αργότερα, τα μέλη της ΥΚΑΝ συνέλαβαν 23χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος παρουσιάστηκε στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας για να παραλάβει το πακέτο.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από την ΥΚΑΝ.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΗΠΑΥΚΑΝΝΑΡΚΩΤΙΚΑΤΕΛΩΝΕΙΟΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

