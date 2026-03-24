Πήγε να παραλάβει δέμα με 870 γραμμάρια κάνναβης στα Λατσιά – Χειροπέδες σε 23χρονο (φώτος)

Στην κατάσχεση 870 γραμμαρίων κάνναβης και στη σύλληψη 23χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας στα Λατσιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 23 Μαρτίου 2026 λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων επέλεξε για έλεγχο δέμα προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είχε δηλωμένο περιεχόμενο τέσσερα βαμβακερά κοντά παντελόνια.

Κατά το άνοιγμα του πακέτου εντοπίστηκαν νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες, τοποθετημένες μέσα σε περιτύλιγμα δώρου, που περιείχαν πράσινη ξηρή φυτική ύλη συνολικού βάρους 870 γραμμαρίων.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΥΚΑΝ, μέλη της οποίας μετέβησαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι η ουσία ήταν κάνναβη.

Αργότερα, τα μέλη της ΥΚΑΝ συνέλαβαν 23χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος παρουσιάστηκε στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας για να παραλάβει το πακέτο.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από την ΥΚΑΝ.