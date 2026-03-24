Σήμερα η πρώτη δικάσιμος για τη δολοφονία Δημοσθένους

Παρουσιάζονται σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λεμεσό οι έξι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, η οποία διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου του 2025 κοντά στην οικία του στον Άγιο Αθανάσιο. Οι έξι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απαντήσουν αν παραδέχονται ή όχι τις κατηγορίες που τους βαραίνουν, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και την βαρύτατη του ποινικού κώδικα, δηλαδή αυτή του φόνου εκ προμελέτης.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τουλάχιστον 104 μάρτυρες κατηγορίας, οι οποίοι και θα αυξηθούν. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και τα τρία πρόσωπα, που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, γεγονός που προκαλεί επίσης ερωτήματα για τον χειρισμό. Ερωτηματικό είναι κατά πόσο έχει συμπληρωθεί στην ολότητα του το μαρτυρικό υλικό.

Παραμένει άγνωστο αν σήμερα θα αρχίσει η δίκη ή αν θα υπάρξουν ζητήματα που θα φέρουν αναβολή, γεγονός όμως καθόλου απίθανο για τέτοιες υποθέσεις και σχετίζονται κυρίως με το μαρτυρικό υλικό.

Οι έξι κατηγορούμενοι

Πρόκειται για 28χρονο, Ελλαδίτη ομογενή από τη Γεωργία, φέρεται να ήταν ένα από τα δύο άτομα στο βαν, που ανέκοψε την πορεία και δολοφόνησε τον Δημοσθένους, πιθανότατα ο εκτελεστής. Υπάρχει μαρτυρία, ότι παραδέχθηκε συμμετοχή, ενώ το DNA του εντοπίστηκε σε καπέλο και ρούχα, που συνδέονται με τους δράστες.

Ο 31χρονος, συγγενής και φίλος των δύο 28χρονων, φέρεται να βοήθησε στη διαφυγή και να διευθέτησε πλαστές πινακίδες. Η Αστυνομία τον τοποθετεί εντός του βαν, ενώ σε καπέλο που συνδέεται μαζί του, ανιχνεύθηκαν υπολείμματα πυροβολισμού.

Ο δεύτερος 28χρονος φέρεται να συνέδραμε στη διαφυγή από τον Άγιο Τύχωνα, με το όχημά του να καταγράφεται σε κάμερες.

Δύο 30χρονοι εμπλέκονται στην προμήθεια και διαχείριση της μοτοσυκλέτας, με τον έναν να ενεργεί κατόπιν οδηγιών κρατουμένου.

Τέλος, 51χρονος συνδέεται μέσω DNA με εύφλεκτα υλικά σε ύποπτο όχημα.