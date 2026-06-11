Έως €3,5 οι ξαπλώστρες και €3 οι ομπρέλες στις παραλίες: Πού θα αυξηθούν οι τιμές – Καταγγελίες για υπερχρεώσεις και αυθαιρεσίες

Ολοένα και ακριβότερη από ότι φαίνεται γίνεται η «θέση κάτω από τον ήλιο» στις παραλίες της Κύπρου. Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης, οι Κύπριοι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα αυξήσεων των τιμών σε ξαπλώστρες και ομπρέλες στις παραλίες του νησιού, το οποίο συνοδεύεται από σωρεία καταγγελιών για παρανομίες και αυθαιρεσίες. Όπως υποστηρίζει η Νομική Λειτουργός του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρήστου, η έξοδος στη θάλασσα μετατρέπεται πλέον σε πολυτέλεια, ενώ οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές παραμένουν ζητούμενο.

Ο χάρτης των αυξήσεων

Αφορμή αποτελεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών να αυξήσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο χρέωσης στα €3,5 για κάθε ξαπλώστρα και στα €3 για κάθε ομπρέλα, από € 2,5 που ήταν και στις δυο περιπτώσεις. Οι νέες αυτές τιμές αποτελούν ανώτατο πλαφόν για την τιμή αλλά δεν είναι υποχρεωτικές για τους δήμους.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών προειδοποιεί ότι οι αυξήσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά βρίσκονται ήδη αντιμέτωπα με αυξημένο κόστος ζωής. Σε δηλώσεις της στον «Π», η νομική λειτουργός του Συνδέσμου, Βιργινία Χρήστου, σημειώνει ότι πέραν των νέων χρεώσεων, προβληματισμό προκαλούν και οι καταγγελίες πολιτών για παραβιάσεις των κανονισμών στις παραλίες, αλλά και η απουσία εκπροσώπων των καταναλωτών από το όργανο που λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις, την Κεντρική Επιτροπή Καταναλωτών.

Πού θα αυξηθούν οι τιμές

Σύμφωνα με την κα. Χρήστου, οι αυξήσεις δεν θα εφαρμοστούν παντού.

Όπως αναφέρει, στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, από τις Φοινικούδες μέχρι το Μακένζι, οι χρεώσεις παραμένουν αμετάβλητες. Το ίδιο ισχύει και για τις παραλίες του Δήμου Κουρίου και του Δήμου Λεμεσού.

Αντίθετα, αυξήσεις αναμένεται να εφαρμοστούν σε περιοχές της Πάφου, της ελεύθερης Αμμοχώστου, της Αμαθούντας και άλλων δήμων.

Ωστόσο, η ίδια επισημαίνει ότι δημιουργείται σύγχυση για τους πολίτες, καθώς δεν είναι πάντοτε σαφές ποιες παραλίες έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις και ποιες όχι, παρότι οι διαχειριστές υποχρεούνται να αναρτούν εμφανώς τις τιμές.

Καταγγελίες για «πακέτα» και υπερχρεώσεις

Την ίδια ώρα, η κα. Χρήστου αναφέρει ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών δέχεται σειρά παραπόνων από λουόμενους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται καταγγελία από την επαρχία Αμμοχώστου, όπου πολίτης φέρεται να ζήτησε να ενοικιάσει μία ξαπλώστρα και μία ομπρέλα, αλλά ενημερώθηκε ότι μπορούσε να εξυπηρετηθεί μόνο εάν πλήρωνε ολόκληρο σετ δύο ξαπλωστρών.

Άλλες καταγγελίες αφορούν τουρίστες οι οποίοι, επειδή δεν γνώριζαν τις επίσημες χρεώσεις ή την ελληνική γλώσσα, κατέβαλαν ποσά υψηλότερα από τα προβλεπόμενα ή δεν έλαβαν απόδειξη για την πληρωμή τους.

«Πρόκειται για παράπονα που καταγράφονται σχεδόν κάθε καλοκαίρι και το ερώτημα είναι κατά πόσο εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ποια μέτρα λαμβάνονται στη συνέχεια», σημειώνει η κ. Χρήστου.

Παραλίες γεμάτες ξαπλώστρες

Ο Σύνδεσμος καταγράφει παράλληλα παράπονα που σχετίζονται με την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε ορισμένες περιπτώσεις παραβιάζεται η πρόνοια που προβλέπει ότι οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες δεν μπορούν να καταλαμβάνουν περισσότερο από το 50% της έκτασης μιας παραλίας.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για περιστατικά κατά τα οποία λουόμενοι απομακρύνθηκαν ή παρεμποδίστηκαν όταν επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τη δική τους ομπρέλα ή να τοποθετήσουν τις πετσέτες τους σε σημεία της παραλίας.

«Οι πολίτες απουσιάζουν από τις αποφάσεις για τις παραλίες»

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αφορά τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών.

Όπως υποστηρίζει η κ. Χρήστου, στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι δήμων, κοινοτήτων και κρατικών υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να εκπροσωπούνται οι ίδιοι οι καταναλωτές ή οργανωμένοι φορείς πολιτών.

Για τον λόγο αυτό καλεί την κυβέρνηση να ανοίξει δημόσιο διάλογο για το θέμα και να εξετάσει τρόπους συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα την πρόσβαση στις παραλίες.

Το πραγματικό κόστος μιας ημέρας στη θάλασσα

Όπως αναφέρει η κ. Χρήστου, ένα ζευγάρι που θα μετακινηθεί από τη Λευκωσία προς τις παραλίες της ελεύθερης Αμμοχώστου μπορεί να χρειαστεί να δαπανήσει περίπου €30 για καύσιμα, €10 για ξαπλώστρες και ομπρέλα, επιπλέον χρήματα για στάθμευση, καθώς και ποσά για νερό, καφέ ή άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Σε ορισμένες περιοχές προστίθενται και νέες χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες. Ως παράδειγμα αναφέρεται ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, όπου λειτουργούν ντους με χρέωση 50 σεντ για 30 δευτερόλεπτα χρήσης, καθώς και ερμάρια φύλαξης προσωπικών αντικειμένων με κόστος που κυμαίνεται από €3 έως €12.

Με όλα αυτά τα έξοδα να συσσωρεύονται, το συνολικό κόστος μιας απλής ημερήσιας εξόρμησης για δύο άτομα μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τα €60. Παράλληλα, σε περιπτώσεις πολυμελών οικογενειών το κόστος αυτό αυξάνεται πολύ περισσότερο.

Ανησυχία για τις επόμενες χρονιές

Παρότι αρκετοί δήμοι αποφάσισαν φέτος να μην προχωρήσουν σε αυξήσεις, η κα. Χρήστου εκφράζει φόβους ότι η νέα τιμολογιακή πολιτική θα δημιουργήσει προηγούμενο για τα επόμενα χρόνια.

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι ενδέχεται να δούμε αυξήσεις ακόμη και σε παραλίες όπου φέτος οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες», αναφέρει η Βιργινία Χρήστου, προειδοποιώντας ότι η πρόσβαση στη θάλασσα κινδυνεύει να μετατραπεί σε ολοένα ακριβότερη υπόθεση για χιλιάδες οικογένειες.