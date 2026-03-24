Δίκη για τη δολοφονία Δημοσθένους: Ξεκίνημα με αναβολή

Με αναβολή για τις 29 Απριλίου ξεκίνησε η δίκη της δολοφονίας Σταύρου Δημοσθένους. Όπως ήταν αναμενόμενο και συνήθεις σε τέτοιες υποθέσεις, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του μαρτυρικού υλικού στην πλευρά της υπεράσπισης. Ταυτόχρονα οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έθεσαν ζήτημα σχετικά με κάποιες χειρόγραφες καταθέσεις που δεν είναι αρκετά ευανάγνωστες, ζητώντας όπως δακτυλογραφηθούν.

Από την πλευρά της, η κατηγορούσα αρχή, δεν έφερε ένσταση στο αίτημα για αναβολή, διευκρινίζοντας ότι αναμένουν και οι ίδιοι την σύνταξη κάποιων εκθέσεων, τις οποίες θα παραλάβουν τις επόμενες 2-3 βδομάδες και θα τις παραδόσουν άμεσα.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για απάντηση στις κατηγορίες στις 29 Απριλίου, με τους κατηγορούμενους να παραμένουν υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές, εκτός από τον 51χρονο που έχει αφεθεί ελεύθερος υπό όρους σε προηγούμενη διαδικασία.

Ένσταση για την περαιτέρω κράτηση του 28χρονου

Κατά τη διαδικασία, ο δικηγόρος του 5ου κατηγορούμενου, ενός από τους 28χρονους που είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονική, έγειρε ένσταση από προς την κράτηση του πελάτη του, ζητώντας όπως αφεθεί ελεύθερος υπό όρους. Σχετικά με τον κατηγορούμενο 5, πρόκειται για επίσης Ελλαδίτη ομογενή από τη Γεωργία και ξάδελφο άλλου κατηγορούμενου. Σύμφωνα με το γεγονότα του κατηγορητηρίου είχε ρόλο στην διαφυγή των δραστών από το σημείο όπου εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στον Άγιο Τύχωνα. Το όχημα του καταγράφεται σε κλειστά κυκλώματα στην περιοχή. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον ξάδελφο του.

Ο δικηγόρος του σημείωσε ότι εξετάζοντας το μαρτυρικό υλικό έχει εντοπίσει ότι κατά την άποψή του δεν υπάρχει επαρκείς μαρτυρία για καταδίκη του πελάτη του καθώς επίσης και ότι η πιθανότητα καταδίκης είναι μηδαμινή. Ταυτόχρονα απαντώντας στην κατηγορούσα αρχή, που δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο 28χρονος δεν παρουσιάστηκε οικειοθελώς αλλά συνελήφθει στη Θεσσαλονίκη κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος, ο δικηγόρος του 28χρονου δήλωσε ότι ο πελάτης του πήγε κατά την επίμαχη περίοδο στη Θεσσαλονίκη φεύγοντας από το αεροδρόμιο Πάφου μαζί με το ανήλικο παιδί του για επαγγελματικούς λόγους και δεν έχει σχέση με την υπόθεση.

Επιπρόσθετα χαρακτήρισε εικασίες του γεγονός ότι η παρουσία του πελάτη του με το αυτοκίνητό του στον Αγιο Τύχωνα συνδέεται με το τη δολοφονία, παραπέμποντας σε κατάθεση που έδωσε ο πελάτης του ότι πήγε εκεί για να παραλάβει ναρκωτικά, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει μαρτυρία ότι μπήκε κάποιος στο όχημά του για τον μεταφέρει. Ακόμα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, έχει στενούς δεσμούς με τη Δημοκρατία αφού διαμένει εδώ από την ηλικία των τριών ετών, με την οικογένειά του, ενώ έχει και δική του επιχείρηση. Δήλωσε παράλληλα έτοιμος να δεχθεί περιοριστικούς όρους και να καταθέσει 20.000 σε μετρητά και να υπογράψει εγγύηση 150.000 με αξιόχρεο εγγυητή.

Η απόφαση του Δικαστηρίου ως προς την ένσταση στην περαιτέρω κράτησή του, επιφυλάχθηκε και θα δοθεί την Πέμπτη 26/3/2026.

Στις 29 Απριλίου οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απαντήσουν στις εξής κατηγορίες:

1. Φόνος εκ προμελέτης

2. Συνομωσία για διάπραξη κακουργήματος

3. Συνομωσία για φόνο

4. Εμπρησμός

5. Παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου

6. Παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών

7. Κλοπή αυτοκινήτου

8. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση