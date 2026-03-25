Ανοικτοί για τα οχήματα όλοι οι δρόμοι στο Τρόοδος - Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος στον δρόμο Τσάδας-Πάφου

Ανοικτοί για όλα τα οχήματα είναι όλοι οι δρόμοι στο Τρόοδος, γύρω στις 18:30 το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο συνιστάται προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, αφού λόγω της χιονόπτωσης που σημειώθηκε το απόγευμα, το οδόστρωμα των δρόμων είναι ολισθηρό.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και στους οδηγούς στον δρόμο Τσάδας-Πάφου, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος.

Σημειώνεται ότι στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο στη Λεμεσό και στην Πάφο δεν παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αφού έχουν υποχωρήσει οι έντονες βροχοπτώσεις, από τις οποίες το απόγευμα σημειώθηκαν προβλήματα ροής και συσσώρευσης νερού στους δρόμους, καθώς και υπερχείλισης χειμάρρου στον αυτοκινητόδρομο, παρά την έξοδο Αγίου Σιλά. Ωστόσο, λόγω των βροχοπτώσεων, το οδόστρωμα των δρόμων παραμένει ολισθηρό.

Η Αστυνομία συνιστά προσοχή σε όσους διακινούνται στο οδικό δίκτυο. Οι οδηγοί οχημάτων καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.

