«Εισβολή» Κτηνιατρικών στη φάρμα του και «παράνομη» παρέμβαση Αστυνομίας καταγγέλλει κτηνοτρόφος από Γέρι

Επαγγελματίας κτηνοτρόφος κατηγορεί τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για παράνομη και πλημμελή διαχείριση της εκμετάλλευσής του στο Γέρι, στο πλαίσιο ελέγχων για τον αφθώδη πυρετό. Σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο που τον εκπροσωπεί, οι εντεταλμένοι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εισήλθαν στην εκμετάλλευση χωρίς την απαιτούμενη ενημέρωση και την παρουσία εξουσιοδοτημένου προσώπου, ενώ η παρέμβαση της Αστυνομίας φέρεται να έγινε χωρίς νομική βάση, οδηγώντας σε παραμονή του κτηνοτρόφου για τέσσερις ώρες σε αστυνομικό σταθμό. Ο κ. Λοΐζου υποστηρίζει ακόμη ότι η απόφαση για θανατώσεις ζώων λήφθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί διαφανής ενημέρωση και καταγραφή των ενεργειών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, θέτοντας σε κίνδυνο τα δικαιώματα του και την ίδια την εκμετάλλευση.

Αυτούσια η ανακοίνωση των δικηγόρων του:

Θέμα: Καταγγελία, υπό του κύριου Παρασκευά Λοΐζου, κατά των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για την πλημμελή ή/και παράτυπη ή/και παράνομη διαχείριση, της υποθέσεως αφθώδους πυρετού, εν σχέσει με την εκμετάλλευσή του, στο Γέρι.

Το Δικηγορικό Γραφείο μας, εκπροσωπεί, τον κύριο Παρασκευά Λοΐζου, επαγγελματία κτηνοτρόφο, και, αποκλειστικό ιδιοκτήτη κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως, στο Γέρι.

Στις 20/03/2026, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, επισκέφθηκαν, την εκμετάλλευση, του πελάτη μας, στο πλαίσιο διαχειρίσεως, του αφθώδους πυρετού, που, κατά τον τελευταίο καιρό ταλανίζει, εντόνως, την κυπριακή κτηνοτροφία, και όχι μόνον. Τότε, ο πελάτης μας, αρνήθηκε την είσοδο των εντεταλμένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, οι οποίοι, αξίζει να σημειωθεί, δεν εξέδωσαν, και συνεπώς δεν παραδώσαν σε αυτόν, ως επηρεαζόμενο πρόσωπο, που ήταν, το εκ του Νόμου απαιτούμενο έντυπο, που να ανέφερε, τις επιζητούμενες ενέργειες τους και τους λόγους, που καταλήγουν σε αυτές (βλ. Άρθρο 913), του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου του 2001 (N * 0.109(1) / 2001) ως ετροποποιήθη).

Λόγω τούτου παρενέβη, παρανόμως, κατά την θεώρηση μας, η Αστυνομία, μεταφέροντας τον πελάτη μας σε αστυνομικό σταθμό, όπου και μετά από κατάθεση που έδωσε και παραμονή του περί τις 4 ώρες, του επετράπη να φύγει. Παράλληλα, οι εντεταλμένοι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, πέτυχαν είσοδο στην εκμετάλλευση του πελάτη μας στην απουσία του και στην παρουσία του παππού του, ο οποίος αξίζει να τονιστεί, σε καμία περίπτωση δεν ήταν εξουσιοδοτημένος από τον πελάτη μας, για οτιδήποτε αφορά την εκμετάλλευσή του. Μάλιστα, πέτυχαν την είσοδο, αφού του ανέφεραν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πως, αν δεν το πράξει, ο πελάτης μας θα έμενα για 2 ημέρες υπό κράτηση. Έπειτα από την είσοδο τους, οι εντεταλμένοι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, προέβησαν σε παντελώς, άγνωστες και κατ' επέκταση αμφισβητούμενες για τον πελάτη μας ενέργειες, οι οποίες, ως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ανέφεραν, κατέληξαν σε θετική κρούσματα αφθώδους πυρετού,

Σημειώνεται πως, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, είχαν προβεί σε πρώτο εμβολιασμό στην εκμετάλλευση του πελάτη μας, περί τις 8 ημέρες προηγουμένως.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, ένεκα των ανωτέρω, που εκ των πραγμάτων μολύνουν, εκ ρίζας, την νομιμότητα όλης της ενδεδειγμένης, σύμφωνα με τους ημεδαπούς ή/και ενωσιακούς Κανόνες, διαδικασίας, στις 23/03/2026, απηύθυνε Επιστολή στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με κοινοποίηση στην Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ζητώντας την λεπτομερή καταγραφή όλων των ενεργειών τους, με χρονική σειρά, σχετικά με την εκμετάλλευση του πελάτη μας, και τον εφοδιασμό όλων των συναφών προς τούτων εγγράφων ή/ και άλλων αποδεικτικών.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στις 24/03/2026, απάντησαν, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, αναγνωρίζοντας την λήψη της εν λόγω Επιστολης μας, αναφέροντας «Δεδομένης της κρατούσας κατάστασης θα λάβετε σχετική απάντηση εν ευθέτω χρόνο και αφού ολοκληρωθεί η σχετική διερεύνηση της υπόθεσης». Εν συνεχεία, το Δικηγορικό μας Γραφείο, απάντησε πως «εκείνο, που επιζητείται, είναι, απλώς, η καταγραφή, όλων των ενεργειών, στις οποίες έχετε, ήδη, προβεί, και, όχι η διερεύνηση της υποθέσεως, εν σχέσει με την εκμετάλλευση του πελάτη μας. Συνεπώς, παρακαλούμε όπως έχουμε την απάντησή σας, πριν την λήψη ή/και έκδοση οιασδήποτε αποφάσεως ή/και πράξεως, αναφορικά με την εκμετάλλευση του πελάτη μας».

Παρά ταύτα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προέβησαν στην έσχατη απόφαση, περί θανατώσεως των ζώων της εκμεταλλεύσεως του πελάτη μας, δίχως, βεβαίως, να δώσουν οιανδήποτε ουσιαστική απάντηση στην εύλογη απαίτησή του, περί λεπτομερούς πληροφορήσεώς του, για τις ενέργειες, που διακυβεύουν την ιδιοκτησία και όλη την ζωή του.

Εν κατακλείδι, σημειώνεται πως, το Δικηγορικό μας Γραφείο αναγνωρίζει και σέβεται τις, επί θέματος, εξουσίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, νοουμένου, όμως, ότι, αυτές συνάδουν με τους ημεδαπούς ή/και ενωσιακούς Κανόνες, την διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων και των ζώων και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Άλλωστε, θα ήταν παντελώς άδικο να θανατωθούν ζώα, χωρίς να έχουν τηρηθεί τα δέοντα ή/ και χωρίς να έχουν ακολουθηθεί διαφανείς διαδικασίες.

Νοείται ότι, το παρόν Δελτίο Τύπου εκδίδεται, με πάσα επιφάλαξη των έννομων δικαιωμάτων ή/ και συμφερόντων του πελάτη μας.