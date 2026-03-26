Μαλάς: Χάθηκε το 5,5% του ζωικού κεφαλαίου από τον αφθώδη – Πώς σχολιάζει τις αντιδράσεις για θανατώσεις

Από την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού έχει επηρεαστεί το 5,5% του ζωικού κεφαλαίου της χώρας - εξαιρουμένων των χοίρων, δήλωσε ο Σταύρος Μαλάς, επικεφαλής της ειδικής επιστημονικής επιτροπής για ανασυγκρότηση και αναβάθμισης του κτηνοτροφικού τομέα.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ανέφερε ότι αυτή την στιγμή η απώλεια είναι αντιμετωπίσιμη, φθάνει να συγκρατηθεί η εξάπλωση της νόσου.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις κτηνοτρόφων ως προς τις θανατώσεις, και συγκεκριμένα τις θανατώσεις εμβολιασμένου κοπαδιού, σε περίπτωση που εμφανίζεται κρούσμα, είπε ότι είναι πάρα πολύ κατανοητή η αντίδραση του κόσμου, και ιδιαίτερα των κτηνοτρόφων, διότι από τη μια μέρα στην άλλη ή από τη μια ώρα στην άλλη, μπορεί να χάσεις όλη σου την εκμετάλλευση, όμως «είναι καλό να αφήνονται οι επιστήμονες, που έχουν μια ανεξάρτητη άποψη, να εκφέρουν άποψη και να ενημερώνουν τον κόσμο, έτσι ώστε να υπάρχει και η σωστή ενημερώση. Και πιστεύω ότι όταν παρουσιάστηκε ο ιός, άρχισαν διάφοροι να γίνονται επιστήμονες από τηλεοράσεις και από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, και αμφισβητήθηκε ουσιαστικά η οδός, η οποία έχει ακολουθηθεί. Αυτό πιθανότατα να το πληρώσαμε σε κάποιον βαθμό».

Ερωτηθείς σχετικά, διευκρίνισε ότι τα εμβολιασμένα ζώα έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν συμπτώματα, αλλά δεν παύουν να είναι μεταδοτικά. Τόνισε ότι ο εμβολιασμός είναι κυρίως κατασταλτικού χαρακτήρα, έτσι ώστε το ιικό φορτίο, το οποίο απελευθερώνεται από μία μονάδα, να μειωθεί δραστικά, για να μειωθεί η πιθανότητα να μεταφερθεί σε παρακείμενη μονάδα.

Συνέρχεται την Παρασκευή η επιστημονική επιτροπή για ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα.

Ο κ. Μαλάς είπε ακόμη ότι η επιστημονική επιτροπή, της οποίας ηγείται, έχει λάβει όρους εντολής και αύριο θα συνέλθει για πρώτη φορά. Τόνισε ότι σε πρώτη φάση θα καταβληθεί προσπάθεια προστασίας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν ζώα υψηλής γενετικής αξίας, τα οποία θα αποτελέσουν τους πυρήνες για αναπλήρωση του απολεσθέντος ζωικού κεφαλαίου.

Σε πρώτο στάδιο στην επιστημονική επιτροπή θα συμμετέχουν 12 άτομα, όμως, όπως διευκρίνισε, θα υπάρχουν πολλές υποεπιτροπές, έτσι ώστε να ακούσουν πολλούς εξειδικευμένους σε αντικείμενα επιστήμονες, για να υπάρχει μία συνολική και συμμετοχική διαδικασία.