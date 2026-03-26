Νέες εισροές νερού στα φράγματα – Ανέβηκε στο 29,3% η συνολική πληρότητα λόγω βροχών (πίνακας)

Συνεχίζεται η εισροή νερού στα φράγματα λόγω των βροχών που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, με τη συνολική πληρότητα να φτάνει στο 29,3% που αντιστοιχεί σε 85.282 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (Ε.Κ.Μ.), ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα ήταν στο 24,5% με 71.322 Ε.Κ.Μ.

Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, οι εισροές νερού στα φράγματα κατά το τελευταίο 48ωρο ήταν 4.746 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (Ε.Κ.Μ.). Από την 1η του Οκτώβρη μέχρι και σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου, η συνολική εισροή ήταν 67.079 Ε.Κ.Μ. νερού. Να σημειωθεί ότι η συνολική πληρότητα των φραγμάτων την περασμένη Δευτέρα είχε φτάσει στο 26.9%.

Η πληρότητα σήμερα στο φράγμα του Κούρη, που είναι και το μεγαλύτερο στην Κύπρο, με χωρητικότητα 115.000 Ε.Κ.Μ., έφτασε στο 26,9% με 30.943 Ε.Κ.Μ. Την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα ήταν στο 19,8% με 22.824 Ε.Κ.Μ.

Η πληρότητα στο φράγμα Καλαβασού είναι 9,6% με 1.641 Ε.Κ.Μ. Η χωρητικότητα του συγκεκριμένου φράγματος είναι 17.100 Ε.Κ.Μ. και την αντίστοιχη περσινή ημέρα είχε 27,6% με 4.726 ΕΚ.Μ.

Στο 32% έφτασε σήμερα η πληρότητα στο φράγμα του Ασπρόκρεμμου με 16.736 Ε.Κ.Μ. νερού, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Πάφο με χωρητικότητα 52.375 Ε.Κ.Μ. Οι εισροές του τελευταίου 48ωρου ήταν 0,805 Ε.Κ.Μ. Την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα είχε αγγίζει το 25,5% με 13.330 Ε.Κ.Μ.

Η πληρότητα στο φράγμα Γερμασόγειας έφτασε στο 28,5% με 3.854 Ε.Κ.Μ., ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα άγγιξε το 26,4% με 3.568 Ε.Κ.Μ. Οι εισροές του τελευταίου 48ωρου ήταν 0,606 Ε.Κ.Μ.

Οι εισροές νερού του τελευταίου 48ωρου στο φράγμα Κανναβιού ήταν 0.436 Ε.Κ.Μ., με την πληρότητα να αγγίζει το 41% με 7.043 Ε.Κ.Μ νερού. Η χωρητικότητα του συγκεκριμένου φράγματος είναι 17.168 Ε.Κ.Μ. και την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα είχε φτάσει στο 26,7% με 4.578 Ε.Κ.Μ.

Στο 37,3% έφτασε η πληρότητα στο φράγμα Ευρέτου με 8.943 Ε.Κ.Μ. νερού, ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα ήταν 24,9% με 5,986 Ε.Κ.Μ. Οι εισροές νερού του τελευταίου 48ωρου ήταν 0.508 Ε.Κ.Μ. και οι συνολικές εισροές από την 1η του Οκτώβρη μέχρι και σήμερα ήταν 6.783 Ε.Κ.Μ. Να σημειωθεί ότι η χωρητικότητα του φράγματος Ευρέτου είναι 24.000 Ε.Κ.Μ.

Η πληρότητα στο φράγμα Διπόταμου έφτασε στο 27,2% με 4.214 Ε.Κ.Μ. Οι εισροές νερού του τελευταίου 48ωρου ήταν 0.143 Ε.Κ.Μ. ενώ η χωρητικότητα του φράγματος είναι 15.500 Ε.Κ.Μ. Την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα είχε αγγίζει το 35,9% με 5.561 Ε.Κ.Μ νερού.

Οι εισροές νερού του τελευταίου 48ωρου στο φράγμα Λευκάρων ήταν 0.066 Ε.Κ.Μ νερού, με την πληρότητα να φτάνει στο 13,1% και την αποθηκευμένη ποσότητα νερού στα 1.809 Ε.Κ.Μ. Το φράγμα είναι χωρητικότητας 13.850 Ε.Κ.Μ. και την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα ήταν 28,4% με 3.936 Ε.Κ.Μ. νερού.

Πίνακας με την πληρότητα στα φράγματα σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου: