ΑΚΕΛ προς ΔΗΣΥ: Συμφωνείτε με τον Αβέρωφ για το Ιράν;

Το ΑΚΕΛ καλεί τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την πρόεδρό του, Αννίτα Δημητρίου, να ξεκαθαρίσουν κατά πόσο υιοθετούν τη δήλωση του βουλευτή και πρώην προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος φέρεται να κάλεσε το Ισραήλ να «τελειώσει τη δουλειά» σε σχέση με τη σύγκρουση με το Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι ο κ. Νεοφύτου, μιλώντας σε συνέδριο στην Αθήνα ενώπιον του Ισραηλινού πρέσβη, τάχθηκε υπέρ της συνέχισης και εντατικοποίησης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. «Κάλεσε δηλαδή να συνεχιστεί και να ενταθεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, ένας πόλεμος που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, εγκυμονεί εφιαλτικούς για την ανθρωπότητα κινδύνους και έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες που πληρώνουν τα κράτη και οι λαοί της περιοχής μας» αναφέρει το ΑΚΕΛ.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Ο βουλευτής και τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, μιλώντας σε συνέδριο στην Αθήνα απευθύνθηκε στον Ισραηλινό Πρέσβη σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν και τον κάλεσε να «τελειώσουν την δουλειά» (“finish the job”). Κάλεσε δηλαδή να συνεχιστεί και να ενταθεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, ένας πόλεμος που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, εγκυμονεί εφιαλτικούς για την ανθρωπότητα κινδύνους και έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες που πληρώνουν τα κράτη και οι λαοί της περιοχής μας.

Ο Συναγερμός και η Αννίτα Δημητρίου οφείλει να απαντήσει αν ασπάζεται τη δήλωση Αβέρωφ Νεοφύτου, που είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των εξτρεμιστών που κυβερνούν σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Οφείλει να απαντήσει αν αυτή είναι η εξωτερική πολιτική που θέλουν. Το ΑΚΕΛ διαμηνύει στον Συναγερμό το εξής: αν δεν τους νοιάζουν οι ανθρώπινες ζωές και το διεθνές δίκαιο, ας νοιαστούν για τις καταστροφικές συνέπειες που έχει για την Κύπρο και την οικονομία της ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ, τις οποίες πληρώνει ξανά η κοινωνία μας.