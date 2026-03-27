Αυστηρότεροι κανόνες για κατοχή σκύλων – Όσα αλλάζουν μετά από απόφαση της Βουλής

Προτάσεις νόμου και νομοσχέδιο ενέκρινε την Πέμπτη η Ολομέλεια της Βουλής για την ευημερία των σκύλων και τις αρμοδιότητες των αρχών και των ιδιοκτητών, με αυστηρότερες διατάξεις και εξώδικες ρυθμίσεις προς αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, και του προβλήματος των αδέσποτων σκύλων.

Πρόκειται για ένα θέμα που συζητείται στη Βουλή τα τελευταία τρία χρόνια και που αναβλήθηκε στο παρελθόν όταν τέθηκε ενώπιον της Ολομέλειας για να επιστρέψει πίσω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Για πρώτη φορά το θέμα τέθηκε το 2016 από τον βουλευτή Χαράλαμπο Θεοπέμπτου ο οποίος δεν επαναδιεκδικεί εκλογή, γεγονός που αναγνωρίστηκε και από την Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

Και σήμερα ακούστηκαν φωνές για νέα αναβολή γιατί τέθηκαν ζητήματα σε ό,τι αφορά την απουσία καταφυγίων και την ανάγκη στήριξης των τοπικών αρχών από την εκτελεστική εξουσία για να δημιουργήσουν αυτά τα καταφύγια.

Αντικείμενο αντεγκλήσεων και το γεγονός ότι η ΠτΒ έκανε αποδεκτή προφορική τροπολογία του ΑΚΕΛ για τους κυνηγετικούς σκύλους, η οποία τελικά και ψηφίστηκε.

Τι ψηφίστηκε σήμερα

Σήμερα η Ολομέλεια σε ενοποιημένο κείμενο είχε ενώπιόν της ένα ν/σ και προτάσεις νόμου των Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και του Κωστή Ευσταθίου, μεμονωμένου σοσιαλιστή βουλευτή.

Η πρόταση του κ. Θεοπέμπτου στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκατάλειψης σκύλων και της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής τους. Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου επιβάλλεται υποχρέωση σε πρόσωπο το οποίο παύει να κατέχει σκύλο, λόγω θανάτου του σκύλου, να προσκομίζει πιστοποιητικό θανάτου από εγγεγραμμένο κτηνίατρο, αντί να δηλώνει το γεγονός στην αρμόδια αρχή με υπεύθυνη δήλωσή του, όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία, μειώνεται το όριο ηλικίας για εγγραφή σκύλου στο μητρώο εγγραφής σκύλων που τηρεί ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών από τους έξι στους τρεις μήνες και αυξάνονται τα ετήσια τέλη κατοχής σκύλου.

Σκοπός της πρότασης νόμου του κ. Ευσταθίου, είναι η θέσπιση του αδικήματος του περιπάτου σκύλου χωρίς λουρί το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το περιλαίμιο του σκύλου και του αδικήματος της μη κατοχής σακουλιού για την περισυλλογή των κοπράνων του σκύλου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε μεταξύ άλλων να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες των αρμόδιων αρχών και να εισαχθούν ρυθμίσεις οι οποίες θα συντείνουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεών του.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο επιδιώκεται η προσθήκη στον βασικό νόμο προληπτικών και κατασταλτικών ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων ειδικό μέρος το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων, ώστε να προαχθεί η υπεύθυνη κατοχή σκύλου και να περιοριστεί ο αριθμός των αδέσποτων σκύλων.

Κατόπιν εισηγήσεων και προβληματισμών επήλθαν τροποποιήσεις για απάλειψη της πρόνοιας με την οποία προτείνεται η διαγραφή του όρου και του ορισμού «εγκεκριμένη παγίδα» και τροποποίηση αυτού, καθώς και του σχετικού άρθρου του βασικού νόμου που ρυθμίζει την παγίδευση σκύλων, ώστε να διασφαλίζεται ότι η παγίδευση και/ή σύλληψη σκύλων δύναται να διενεργούνται είτε από αστυνομικό, θηροφύλακα ή εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή πρόσωπο, το οποίο τοποθετεί και χρησιμοποιεί παγίδες ή άλλα μέσα για σύλληψη σκύλων, είτε από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πρόσωπο.

Επίσης επήλθε τροποποίηση του ορισμού του όρου «επικίνδυνος σκύλος», ώστε να αφορά σε σκύλο ο οποίος, ενώ βρίσκεται εκτός του υποστατικού του ιδιοκτήτη του ή είναι περιπλανώμενος, εκδηλώνει απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα προς τον άνθρωπο ή τα ζώα.

Μεταξύ άλλων, καθορίζονται τα ετήσια τέλη έκδοσης αδειών κατοχής σκύλου στον προτεινόμενο νόμο, ώστε να μην καθορίζονται από την ανά περίπτωση αρμόδια αρχή, αλλά να ισχύουν ομοιόμορφα στη Δημοκρατία.

Πέραν των κατόχων σκύλου βοήθειας και των σκύλων των σωμάτων ασφαλείας και άλλων κρατικών υπηρεσιών της Δημοκρατίας, η άδεια κατοχής ενός στειρωμένου σκύλου ανά ιδιοκτήτη θα εκδίδεται ατελώς σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του σκύλου είναι χαμηλοσυνταξιούχος.

Επήλθε και τροποποίηση της προτεινόμενης διάταξης αναφορικά με τη δήλωση θανάτου του σκύλου, ώστε να απαιτείται σωρευτικά η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη και η έκδοση πιστοποιητικού θανάτου από ιδιώτη εγγεγραμμένο κτηνίατρο εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία θανάτου του σκύλου, αυστηροποιώντας κατά τον τρόπο αυτό τη σχετική πρόνοια της υπ’ αριθμόν 1 πρότασης νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος.

Παρέχεται εξάλλου δυνατότητα στην κατά περίπτωση αρμόδια αρχή κατά την έκδοση άδειας κατοχής σκύλου να επιβάλει όρους οι οποίοι δύναται να αφορούν αφενός τον χώρο διαβίωσης του σκύλου, σε περίπτωση που ο σκύλος διαβιοί σε δήμο ή κοινότητα διαφορετικό από εκείνο της μόνιμης διαμονής του ιδιοκτήτη του, και αφετέρου τη χωροθέτηση του χώρου διατήρησης του σκύλου, σε περίπτωση που αυτός διατηρείται εκτός της οικίας του ιδιοκτήτη.

Από τις διατάξεις του νόμου απαλείφεται η δυνατότητα διενέργειας ευθανασίας σε υγιή σκυλιά και διατήρησή της μόνο σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι ο σκύλος είναι επικίνδυνος προς το κοινό ή τα ζώα.

Επιβάλλεται υποχρέωση όπως οι σκύλοι φέρουν υποχρεωτικά περιλαίμιο με πλακίδιο στο οποίο αναγράφονται η άδεια κατοχής και ο αριθμός τηλεφώνου του ιδιοκτήτη, ώστε να επιβάλλεται επίσης υποχρέωση στην αρμόδια αρχή να εφοδιάζει τον ιδιοκτήτη του σκύλου με το σχετικό πλακίδιο έναντι καταβολής σχετικού τέλους, το οποίο να καθορίζεται από την ίδια.

Υπάρχει εξαίρεση των κυνηγετικών σκύλων από την υποχρέωση να παραμένουν δεμένοι με λουρί συνδεδεμένο με το περιλαίμιό τους εντός των επιτρεπόμενων περιοχών κυνηγίου και αυξάνεται το ύψος των ετήσιων τελών κατοχής σκύλων, στειρωμένων ή μη, και προσθήκη κατηγορίας στειρωμένων σκύλων επικίνδυνων φυλών. Αυξάνεται επίσης το τέλος αναπαραγωγής ανά γέννα για σκοπούς εμπορίας ή για άλλους σκοπούς.

Προστέθηκε επίσης η επιβολή υποχρέωσης εγγραφής στο μητρώο εγγραφής που τηρείται από τον διευθυντή όλων των σκύλων ηλικίας άνω των δύο μηνών και θεσπίζεται το αδίκημα της παράλειψης ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής αναφορικά με την απώλεια ή κλοπή σκύλου εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωσή της ή αναφορικά με την ανεύρεση του σκύλου εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ανεύρεσή του.

Με το ν/σ υπάρχει θέσπιση του αδικήματος της άρνησης παράδοσης του σκύλου στην αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που αυτή, κατόπιν διαπίστωσης ότι ο ιδιοκτήτης σκύλου δεν διαθέτει χώρους ή υποστατικά που εξασφαλίζουν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης για την κατηγορία ή τη φυλή του σκύλου, αποφασίσει την κατάσχεσή του, καθορισμός του εξώδικου προστίμου για τη ρύθμιση του εν λόγω αδικήματος σε €100 και πρόβλεψη ότι τα εύλογα έξοδα της αρμόδιας αρχής για τη διενέργεια της κατάσχεσης βαραίνουν τον ιδιοκτήτη του σκύλου.

Όσον αφορά στην πιστοποίηση της εκπαίδευσης των σκύλων βοηθείας, η επιτροπή αποφάσισε τη διατήρηση της εξασφάλισης διεθνούς πιστοποίησης από οργάνωση αναγνωρισμένη και ενταγμένη στο International Guide Dog Federation (IGDF) ή από οργάνωση αναγνωρισμένη και μέλος της οργάνωσης Assistance Dogs International (ADI) η οποία να εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Ο Κωστής Ευσταθίου εισηγητής της πρότασης είπε ότι θεσπίζεται η υποχρέωση για να καθαρίζουν οι ιδιοκτήτες τις ακαθαρσίες των σκύλων τους και έτσι απαλλάσσεται το περιβάλλον από κιλά ακαθαρσιών.

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου των Οικολόγων τόνισε το τεράστιο πρόβλημα στη δημιουργία των καταφυγίων που είναι υποχρέωση των τοπικών αρχών, τονίζοντας ότι πρέπει να πιεστεί η Κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Πρόσθεσε ότι η επόμενη βουλή πρέπει επίσης να λύσει το πρόβλημα για το τι είναι σκύλος βοηθείας. Ανέφερε ότι στις προτάσεις ξεκαθαρίζεται ο τρόπος ανανέωσης άδειας, προστίθενται πρόνοιες για το χώρο διαβίωσης και για τα στοιχεία ιδιοκτήτη στο περιλαίμιο και τερματίζονται οι ευθανασίες.

Ο Λίνος Παπαγιάννης του ΕΛΑΜ είπε ότι την περασμένη βδομάδα ζήτησε αναβολή και δυστυχώς και σήμερα δεν θα ψηφίσει γιατί θεωρεί ότι υπάρχουν πρόνοιες που δημιουργούν προβλήματα , μεταξύ άλλων, για τις επικίνδυνες ράτσες ή για τους κυνηγετικούς σκύλους.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι οι προτάσεις εισάγουν αυστηρούς ελέγχους και στοχεύουν στην αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων. Ανέφερε επίσης ότι η ευημερία των ζώων είναι θέμα παιδείας, πολιτισμού και αξιών, τονίζοντας ότι πρέπει να παρακολουθούμε και την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ο Χρίστος Ορφανίδης του ΔΗΚΟ είπε ότι καθορίζεται σήμερα το πλαίσιο για τον περί σκύλων νόμο και αυτό περιλαμβάνει και τι θεωρείται εκπαιδευόμενος σκύλος από πιστοποιημένο εκπαιδευτή για ΑμεΑ.

Ο Νίκος Κέττηρος του ΑΚΕΛ κατέθεσε προφορική τροπολογία για να εξαιρούνται κυνηγετικοί σκύλοι σε χώρους που είναι καθορισμένοι για εκπαίδευση, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο Γιώργος Λουκαϊδης του ΑΚΕΛ είπε ότι διαπιστώνεται μια αδυναμία και παράλειψη και αυτό επιχειρεί να ρυθμίσει η προφορική τροπολογία του κόμματός του.

Ο Νίκος Τορναρίτης του ΔΗΣΥ είπε ότι το κόμμα του θα τηρήσει αποχή γιατί δεν έγινε αποδεκτή η εισήγησή του για εκ νέου αναβολή και τώρα βλέπει ότι επικρατεί μια αταξία, λόγω προφορικών τροπολογιών και διαφωνιών.

Ο Παύλος Μυλωνάς του ΔΗΚΟ είπε ότι εφόσον όλοι νοιαζόμαστε για την ευημερία των ζώων τότε πρέπει να έχουν το δικαίωμα όλοι να καταθέσουν προφορικές τροπολογίες ή να πάει πίσω στην επιτροπή για νέα συζήτηση με διόρθωση παραλείψεων. Είπε επίσης ότι διαπιστώνει κάποιους ''παραλογισμούς''.

Η Σάβια Ορφανίδου του ΔΗΣΥ επέκρινε το γεγονός ότι έγινε αποδεκτή προφορική τροπολογία ενώ το κόμμα της ζήτησε αναβολή για να αντιμετωπιστούν αδυναμίες που διαπιστώθηκαν, κάνοντας λόγο για ''θέατρο του παραλόγου''. Ανέφερε ότι το κόμμα της εδώ και χρόνια επιμένει να αγωνίζεται για τα καταφύγια και ότι προώθησε προτάσεις για στειρώσεις γάτων, για κακομεταχείριση ζώων και άλλες.

Η Μαρίνα Νικολάου του ΑΚΕΛ είπε ότι υπάρχουν προβλήματα με τη στήριξη των καταφυγίων, τα προγράμματα στείρωσης και τη διαχείριση των αδέσποτων. Είπε ότι η επιτροπή περιβάλλοντος έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να φέρει ένα κείμενο που προάγει την ευημερία των σκύλων και παρόλο που η ρίζα του προβλήματος παραμένει με τα αδέσποτα και την ανεξέλεγκτη παραγωγή, θεσπίζεται ένα νομικό πλαίσιο για πρώτη φορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ