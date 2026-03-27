To 'Αλμα δημοσιοποίησε ιδιωτικές εισφορές Φεβρουαρίου

Το Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο έδωσε στη δημοσιότητα τις εισφορές που έλαβε τον Φεβρουάριο του 2026 ύψους 1.800 ευρώ από φυσικά πρόσωπα.

Σε ανακοίνωση εξηγεί ότι υπάρχουν βασικές λειτουργικές δαπάνες, για τις οποίες απαιτείται οικονομική κάλυψη και ότι το Κίνημα, με βάση το καταστατικό του επέλεξε «ένα αυστηρότερο και πιο ηθικό πλαίσιο γιατί θέλουμε το Άλμα να αποτελέσει πρότυπο διαφάνειας, ακεραιότητας και ανεξαρτησίας από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα».

Αναφέρεται ότι το Καταστατικό προβλέπει ανώτατο ποσό ιδιωτικής εισφοράς €25.000 ετησίως ανά φυσικό πρόσωπο ή όμιλο συνδεδεμένων εταιρειών/προσώπων, καμία εισφορά σε μετρητά - μόνο τραπεζικές συναλλαγές, δεν γίνονται δεκτές εισφορές από πρόσωπα με φορολογικές οφειλές, ποινικές καταδίκες, αδειοδοτημένες εταιρείες στοιχημάτων/καζίνο, αλλοδαπούς κ.λπ, όλες οι εισφορές άνω των €500. Επίσης, προστίθεται, οι εισφορές δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τότε που έγιναν και εισφορές κάτω των €500 απλώς καταγράφονται και ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

