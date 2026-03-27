ΤΕΠΑΚ vs Δήμος Λεμεσού: «Φανταστικές ιδέες» λέει ο Πρύτανης για τις προτάσεις Δημάρχου (ηχητικό)

Σε τροχιά αντιπαράθεσης βρίσκονται Δήμος Λεμεσού και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), με φόντο την αξιοποίηση του χώρου του λεγόμενου «Β' πόλου» στο κέντρο της πόλης.

Ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», επιχείρησε να αποσαφηνίσει το ιστορικό της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις που όπως υποστηρίζει δημιουργούν εμπόδια στον σχεδιασμό του Πανεπιστημίου.

Όπως εξήγησε, η ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ στο κέντρο της Λεμεσού αποτέλεσε συνειδητή κρατική επιλογή, η οποία όμως οδήγησε σε πολυδιάσπαση των εγκαταστάσεων. «Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 30 νοικιαζόμενα κτίρια στο κέντρο της πόλης», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη για ενοποίηση των δραστηριοτήτων σε σύγχρονες και μόνιμες υποδομές.

Σε σχέση με τον επίμαχο χώρο, ο κ. Ζαφείρης τόνισε ότι πρόκειται για τη βασική επιλογή ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, για την οποία υπάρχει ήδη σχεδιασμός. «Το Πανεπιστήμιο χρειάζεται υποδομές σήμερα, όχι σε 20 χρόνια», σημείωσε.

Ο πρύτανης εξέφρασε έντονη διαφωνία με τις προτάσεις που έχουν τεθεί από πλευράς Δημάρχου, χαρακτηρίζοντάς τες καθυστερημένες. «Ο Δήμαρχος έρχεται με φανταστικές ιδέες, που θα ήταν καλό να είχαν συζητηθεί πριν 20 χρόνια», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε στη διαδικασία που ακολουθείται, υποστηρίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο δεν συμμετέχει στις σχετικές πρωτοβουλίες.

«Προσπαθεί να επιβάλει μια ιδέα που δημιούργησε στο μυαλό του, χωρίς να εμπλέξει καθόλου το ΤΕΠΑΚ», είπε.

Ο πρύτανης υπογράμμισε επίσης ότι για τον συγκεκριμένο χώρο έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο. «Η κυβέρνηση έχει ήδη πάρει αποφάσεις και έχει δώσει τις απαντήσεις που χρειάζονται», ανέφερε.

Σχολιάζοντας τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει, σημείωσε ότι «είναι παράδοξο να καλούμαστε να τοποθετηθούμε για σχέδια κάποιου άλλου σε χώρο για τον οποίο έχουμε ήδη σχεδιασμό», προειδοποιώντας ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται επηρεάζει άμεσα την προοπτική ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στο κέντρο της πόλης.

«Αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης είναι αυτές οι ιδέες», ανέφερε.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Παναγιώτη Ζαφείρη στην «Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: