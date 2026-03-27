Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ποινή φυλάκισης εφτά ετών σε 49χρονο για κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στην κατοχή του είχε βρεθεί ποσότητα κάνναβης μικτού βάρους 860 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 270 γραμμαρίων.

Ποινή φυλάκισης εφτά ετών επέβαλε σήμερα το Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου σε 49χρονο από την επαρχία Αμμοχώστου, αφού τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Η υπόθεση αφορά συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025 από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) στην επαρχία Αμμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ανακριτές εντόπισαν στην οικία του 49χρονου ποσότητα κάνναβης μικτού βάρους 860 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 270 γραμμαρίων.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των αδικημάτων και την ποσότητα των ναρκωτικών, επέβαλε ποινή φυλάκισης εφτά ετών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της κοινωνίας και αποτροπής παρόμοιων πράξεων.

Tags

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΥΚΑΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

