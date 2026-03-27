Ποινή φυλάκισης εφτά ετών σε 49χρονο για κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια

Ποινή φυλάκισης εφτά ετών επέβαλε σήμερα το Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου σε 49χρονο από την επαρχία Αμμοχώστου, αφού τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Η υπόθεση αφορά συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025 από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) στην επαρχία Αμμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ανακριτές εντόπισαν στην οικία του 49χρονου ποσότητα κάνναβης μικτού βάρους 860 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 270 γραμμαρίων.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των αδικημάτων και την ποσότητα των ναρκωτικών, επέβαλε ποινή φυλάκισης εφτά ετών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της κοινωνίας και αποτροπής παρόμοιων πράξεων.