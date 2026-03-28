Ένταση στα Λιβάδια: «Μη ανεκτές πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο τον κτηνοτροφικό τομέα», προειδοποιουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

«Μεμονωμένες περιπτώσεις συνεχίζουν να λειτουργούν εις βάρος όλων», τονίζουν σε ανακοίνωση οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μετά το σημερινό περιστατικό παρεμπόδισης θανατώσεων στα Λιβάδια, «όπου κτηνοτρόφος παρεμπόδισε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στη διασπορά του ιού. Μάλιστα ενώ το υποστατικό είχε 30 ζώα, σε αυτό εντοπίστηκαν πέραν των 109, γεγονός που τυγχάνει διερεύνησης». Υπενθυμίζεται ότι το αποτέλεσμα ήταν να κληθεί στο σημείο η Αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, «εδώ και εβδομάδες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μαζί με 15 ακόμα υπηρεσίες του κράτους εργάζονται αδιάκοπα δίπλα στους κτηνοτρόφους, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του ιού και την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας. Η συντριπτική πλειονότητα των κτηνοτρόφων συνεργάζεται με υπευθυνότητα, διαφάνεια και διάθεση να προστατεύσει τον κλάδο και το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Ωστόσο, μεμονωμένες περιπτώσεις συνεχίζουν να λειτουργούν εις βάρος όλων».

Οι Κτηνιατικές Υπηρεσίες σημειώνουν ότι ενώ εφαρμόζουν «όσα ορίζει ο νόμος, με μοναδικό στόχο την εξάλειψη του ιού, έρχονται αντιμέτωπες με περιστατικά που είναι εκτός του πλαισίου της νομοθεσίας: απειλές, παρεμπόδιση, απόκρυψης ή και μετακίνησης ζώων. Η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας είναι απαραίτητη για να προστατευτεί ολόκληρος ο κτηνοτροφικός τομέας».

Διαβάστε επίσης:

«Οι στιγμές είναι δύσκολες, και γι’ αυτό απαιτείται από όλους υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και πλήρης συμμόρφωση. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παραμένουν στο πλευρό των κτηνοτρόφων, και εργάζονται αδιάκοπα ώστε να ξεπεραστεί η κρίση. Η συνεργασία όλων είναι βασική και απαραίτητη για να επανέλθει η κανονικότητα το συντομότερο δυνατό», πριστίθεται.

Τέλος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θέλουν να ευχαριστήσουν όλες τις υπηρεσίες που συνδράμουν το έργο τους και κύρια την Αστυνομία, την Εθνική Φρουρά, την Υπηρεσία Θήρας και το Τμήμα Δασών «που καθημερινά αγωνίζονται για να επέλθει όσο πιο σύντομα η κανονικότητα, μέσα σε ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες».