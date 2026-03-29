Ποδηλάτης δεν σταμάτησε σε έλεγχο και επιτέθηκε σε αστυνομικό - Πιάστηκε φορτωμένος με ναρκωτικά

Στη σύλληψη 33χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, πρόκλησης ανησυχίας, επίθεσης εναντίον αστυνομικού και αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7.30μ.μ. χθες, μέλη της Αστυνομίας, που βρίσκονταν σε περιπολία στη Λεμεσό, έκαναν σήμα σε ποδηλάτη να σταματήσει για έλεγχο. Μόλις ο ποδηλάτης αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, προσπάθησε να διαφύγει. Στην προσπάθεια του αυτή, έπεσε από το ποδήλατό του και συνέχισε τρέχοντας. Τα μέλη της Αστυνομίας κατάφεραν να τον ανακόψουν σε κοντινή απόσταση. Τότε, αυτός επιτέθηκε και έσπρωξε τους αστυνομικούς, οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν για τα αυτόφωρα αδικήματα της πρόκλησης ανησυχίας, της διασάλευσης της ειρήνης και της επίθεσης εναντίον αστυνομικού.

Από έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 33χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 26 συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη, μεικτού βάρους 20 γραμμαρίων, 19 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν μεθαμφεταμίνη, μεικτού βάρους 9 γραμμαρίων και χρηματικό ποσό ύψους €442.

Ο 33χρονος επανασυνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο. Ακολούθως, ο 33χρονος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ και ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη συνεχίζουν τις εξετάσεις.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

