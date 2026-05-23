Η κόντρα υπουργού Δικαιοσύνης με Αρχηγό Αστυνομίας φτάνει στο Προεδρικό - Οι διαφωνίες για "Σάντη" και η φημολογία

Το τελευταίο επεισόδιο στην κόντρα μεταξύ υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, και αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη, δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια καθημερινή διαφωνία μεταξύ τους, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, αλλά για μια κόντρα που διευρύνεται. Και από την στιγμή που πρόκειται για μια κόντρα μεταξύ δύο αξιωματούχων οι οποίοι διορίστηκαν και οι δύο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε το ζήτημα σαφώς αγγίζει και το Προεδρικό. Πόσον, μάλλον, όταν έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία που φτάνει ακόμη και στο σημείο της αντικατάστασης του αρχηγού Αστυνομίας, πριν μάλιστα από την αφυπηρέτησή του και όταν πέραν της φημολογίας κυκλοφορεί και το όνομα του… επόμενου αρχηγού. Σημειώνεται ο Θεμιστός Αρναούτης αφυπηρετεί στο 63ο έτος, δηλαδή περίπου σε τρία χρόνια.

Στην πλευρά του υπουργού Δικαιοσύνης, έχει επικρατήσει η άποψη ότι ο αρχηγός Αστυνομίας ενεργεί χωρίς να ενημερώνει τον πολιτικό προϊστάμενό του για σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι αλλαγές στο ωράριο των αστυνομικών. Θεωρείται επίσης ότι οι δύο αξιωματούχοι δεν ήταν στην ίδια γραμμή και σε άλλες περιπτώσεις, όπως τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν πλησίον της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, ακόμη για τα μέτρα που λήφθηκαν (ή δεν λήφθηκαν) στο πλαίσιο της εκδήλωσης διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων στη Ριζοελιά, την ημέρα που διεξαγόταν στην Αγία Νάπα η σύνοδος των αρχηγών κρατών της ΕΕ. Λόγω μάλιστα και αυτής της άποψης, σε κάποιες περιπτώσεις ο υπουργός πραγματοποίησε συγκεκριμένες επισκέψεις χωρίς να συνοδεύεται από τον αρχηγό Αστυνομίας.

Από την άλλη, στο αρχηγείο Αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση, ούτε από τον ίδιο τον αρχηγό, θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις και οδηγίες του υπουργού συνιστούν παρέμβαση στο έργο και τον ρόλο της Αστυνομίας, ακόμη και για επιχειρησιακά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο επεισόδιο, στο αρχηγείο θεωρούν ότι οι αποφάσεις για το ωράριο των αστυνομικών είναι μια ξεκάθαρη απόφαση του αρχηγού και θεωρούν παντελώς αδικαιολόγητο το περιεχόμενο της επιστολής προς τον αρχηγό, με την οποία ζητά όπως ανασταλεί η απόφασή του.

Διαφωνίες για "Σάντη"

Όπως πληροφορείται ο "Π", πέραν των θεμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τους λόγους και τα ζητήματα για τα οποία διαφωνούν υπουργός Δικαιοσύνης και αρχηγός Αστυνομίας, είναι και το θέμα των διαρροών που έγιναν σε σχέση με τις έρευνες και τα αποτέλεσμά τους για την υπόθεση "Σάντη". Κεντρικό σημείο της διαφωνίας, η οποία, αν και δεν εκφράστηκε είτε από τη μια, είτε από την άλλη πλευρά, είναι το γεγονός ότι δημοσιεύτηκαν σημαντικά στοιχεία που ήταν μέρος της ανακριτικής διαδικασίας και της αστυνομικής έρευνας, τα οποία πλήττουν την αξιοπιστία της διαδικασίας στο σύνολό της.

Ενδεικτικό του κλίματος που έχει διαμορφωθεί μεταξύ υπουργού και αρχηγού, είναι το γεγονός ότι, τουλάχιστον στη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για να διαφοροποιηθεί η απόφαση για το ωράριο.

Με την επιστροφή του Προέδρου της Δημοκρατίας από την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ινδία, θα διαφανεί προς τα πού θα οδηγηθεί η κόντρα μεταξύ υπουργού και αρχηγού, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι το όλο θέμα θα απασχολήσει και το Προεδρικό.