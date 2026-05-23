Κατέληξε η 55χρονη που εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της μετά το τροχαίο στον δρόμο Μενεού - Περβολιών

Σε θανατηφόρα εξελίχθηκε η τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον δρόμο Μενεού - Περβολιών, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της η 55χρονη Χέλκα Τάρτσαϊ, από την Ουγγαρία.

Αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 26χρονος - κάτω από συνθήκες που διερευνώνται - συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε η άτυχη 55χρονη με συνοδηγό 26χρονη.

Από την σφοδρή σύγκρουση, η 55χρονη εγκλωβίστηκε στο όχημά της και χρειάστηκε η επέμβαση των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της.

Διακομίστηκε κρίσιμα τραυματισμένη στο γενικό νοσοκομείο Λάρνακας, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Οι άλλοι 2 επιβαίνοντες στα οχήματα δεν τραυματίστηκαν.