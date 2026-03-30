48 ώρες επιπλέον νερό για Λατσιά και Γέρι

Τον ερχόμενο Αύγουστο σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανέγερση νέας υδατοδεξαμενής στην περιοχή Καττούθκια η οποία θα εξυπηρετεί τον δήμο Λατσιών - Γερίου, ένα κρίσιμο έργο υποδομής στη Λευκωσία, το οποίο προωθείται εν μέσω έντονου προβληματισμού στις κρατικές υπηρεσίες, λόγω της επιδεινούμενης λειψυδρίας και της αυξανόμενης πίεσης στους υδατικούς πόρους.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επαρχίας Λευκωσίας εντείνει την κατασκευή του νέου ταμιευτήρα νερού, που θα πραγματοποιηθεί στη ζώνη Καττούθκια, που εξυπηρετεί τον δήμο Λατσιών-Γερίου. Σκοπός αυτού του έργου είναι να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για αποθήκευση και διαχείριση νερού, σε μια ακόμη πιο κρίσιμη στιγμή, όπου η διαθεσιμότητα νερού προβληματίζει ολοένα και περισσότερο. Δέον να σημειωθεί, ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό κόστος που ανέρχεται σε 1.485.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026. Η νέα υδατοδεξαμενή εκτιμάται, ότι θα ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα του δικτύου ύδρευσης, παρέχοντας στους δημότες αυξημένα αποθέματα νερού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή διακοπών στην υδροδότηση. Συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση του έργου οι κάτοικοι της περιοχής θα μπορούν να έχουν έως και 48 ώρες επιπλέον επάρκεια νερού, στοιχείο που θεωρείται καθοριστικό για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Ουσιαστική επένδυση

Μιλώντας στον «Π», ο δήμαρχος Λατσιών - Γερίου, Χρήστος Πιτταράς, υπογράμμισε τη σημασία του έργου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το υδατικό, αναφέροντας, πως «η ανέγερση της νέας υδατοδεξαμενής στην περιοχή Καττούθκια αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση, για την ασφάλεια και την επάρκεια του νερού στον δήμο μας». Πρόσθεσε, ότι σε μια περίοδο, όπου η λειψυδρία εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση, τέτοιες υποδομές δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, δεδομένης της ανησυχίας που υπάρχει, αφού παρά τις ευεργετικές βροχές, το υδατικό συνεχίζει να υφίσταται». Με την ολοκλήρωση του έργου, σημείωσε ο κ. Πιτταράς, «ενισχύουμε σημαντικά την ανθεκτικότητα του υδρευτικού μας συστήματος, διασφαλίζοντας, ότι οι δημότες θα έχουν στη διάθεσή τους επαρκή αποθέματα νερού ακόμη και σε περιπτώσεις απρόβλεπτων διακοπών». Δηλαδή, εξήγησε ο δήμαρχος, αν για παράδειγμα προκύψει μια βλάβη και πρέπει να αποκοπεί το νερό, με τα υφιστάμενα δεδομένα, με την έναρξη λειτουργίας της υδατοδεξαμενής, οι δημότες μας θα συνεχίσουν να έχουν υδροδότηση για 48 ώρες επιπλέον. Παράλληλα, είπε, πως «αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους με τρόπο στοχευμένο και αποτελεσματικό, επενδύοντας σε έργα, που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας». Καταληγόντας, ο κ. Πιτταράς ανέφερε ότι ο Δήμος Λατσιών-Γερίου, δεδομένης και της κλιματικής κρίσης, παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση έργων, που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και θωρακίζουν την περιοχή.