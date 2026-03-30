Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για υπόθεση εμπρησμού στη Λεμεσό, πέρασε η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίας.

Ο εμπρησμός του οχήματος διαπράχθηκε στην περιοχή Κεραμοποιείου από εξετάσεις που έγιναν από τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσου, προέκυψε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 56 και 50 ετών οι οποίοι και συνελήφθησαν με δικαστικά εντάλματα και τέθηκαν υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι την 25η Μαρτίου, γύρω στις 05:50π.μ. ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο ενοικιάσεως, στη Λεμεσό. Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο όχημα.

Από τις εξετάσεις που είχαν γίνει, διαφάνηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.

Διεξάγονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί, ποιος είχε στην κατοχή του το όχημα αυτό το χρονικό διάστημα.