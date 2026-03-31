Ο Αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε έρευνα για όσα υποστηρίζει ο Μακάριος Δρουσιώτης

Η Αστυνομία ζήτησε από τον ερευνητή/δημοσιογράφο και υποψήφιο βουλευτή του Volt Μακάριο Δρουσιώτη να παρουσιάσει στοιχεία για σκοπούς διερεύνησης των όσων αναφέρονται στο επίμαχο άρθρο που δημοσίευσε ο τελευταίος την Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης έδωσε οδηγίες σε ανώτερο αξιωματικό να επικοινωνήσει με τον Μακάριο Δρουσιώτη.

Ακολούθως, ο ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας επικοινώνησε με τον κ. Δρουσιώτη για να ζητήσει στοιχεία, ο οποίος ζήτησε χρόνο ούτως ώστε να συμβουλευθεί τον δικηγόρο του και να επανέλθει.

Κυβέρνηση: «Όποιος έχει στοιχεία να τα δώσει στις αρχές»

Όποιος έχει οποιαδήποτε στοιχεία να τα παραδώσει στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση, κάλεσε την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κατά την ενημέρωση των λειτουργών του Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απαντούσε σε δημοσιογράφους, αναφορικά με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, του συγγραφέα και δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, στην οποία εμπλέκονται δημόσια πρόσωπα και θεσμοί, με σοβαρές καταγγελίες για ποινικά ζητήματα και θέματα διαφθοράς.

«Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, αυτό που θα επαναλάβουμε είναι ότι όποιος έχει όποια στοιχεία, υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες οφείλει να τα διαβιβάσει, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον οποιοδήποτε», είπε.