Γιώργος Μυλωνάκης και Αλέξης Τσίπρας: Τα πολιτικά πρόσωπα από την Ελλάδα στο άρθρο του Δρουσιώτη

Σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα από την Ελλάδα αναφέρεται στο επίμαχο άρθρο ο δημοσιογράφος/ερευνητής και υποψήφιος βουλευτής του Volt Μακάριος Δρουσιώτης. Συγκεκριμένα αναφέρεται στον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα και στον σημερινό υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, οι οποίοι παρουσιάζονται ως μέλη της Αδελφότητας των Ροδοσταύρων.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης επικαλείται στοιχεία και μαρτυρίες μιας γυναίκας με το ψευδώνυμο Σάντη, την οποία συνδέει με τον πρώην δικαστή του Ανωτάτου Μιχάλη Χριστοδούλου. Σύμφωνα πάντα με τα όσα υποστηρίζει στο άρθρο ο κ. Δρουσιώτης, ο Μιχάλης Χριστοδούλου υπήρξε μέλος της Αδελφότητας των Ροδοσταύρων, που λειτουργούσε σαν μια πανεθνική συμμορία οικονομικού εγκλήματος σύμφωνα με τις περιγραφές της Σάντη.

Ο κ. Δρουσιώτης αναφέρει μαρτυρία της Σάντη η οποία αναφέρει ότι «... Από το στόμα πλέον του Μιχάλη έμαθα ότι η χώρα μου διοικείται από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε μια αδελφότητα η οποία κινεί τα νήματα και εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, σε αυτήν την αδελφότητα όπως την έλεγαν έγιναν μέλη πολιτικοί, δικαστές, δικηγόροι από Κύπρο και Ελλάδα. Είναι κάτι σαν ιεραρχία και ο Μιχάλης ήταν πολύ ψηλά σε αυτήν».

Ακολούθως ο κ. Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι η Αδελφότητα «ενδιαφερόταν για τις υποθέσεις των τραπεζών» και πως εγκατέστησε στη Νομική Υπηρεσία κοριούς.

Μάλιστα ο κ. Δρουσιώτης παραθέτει διάφορα μηνύματα που εξασφάλισε, τονίζοντας ότι «φαίνεται ότι η Αδελφότητα ενδιαφερόταν πολύ για τη Focus». Συνεχίζοντας υποστηρίζει τα εξής:

«Στις 12 Απριλίου 2019 , ένα στέλεχος της Αδελφότητας στην Ελλάδα, ο Γιώργος Μυλωνάκης αντάλλαξε τα ακόλουθα μηνύματα με τον Χριστοδούλου:

Γ. Μ.: Κύριε Χριστοδούλου σας χαιρετώ. Μόλις τελείωσε η ολομέλεια της βουλής. Μίλησα με τον κύριο Τσίπρα. Θα σας στείλει με το σύνδεσμο σας λέει όλα τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση της Marfin Laiki και του δικού μας του Β. Μην έρθετε στην Ελλάδα είναι δύσκολα τα πράγματα.

Μ. Χ.: Εντάξει μιλώ και εγώ με τον δικό μας στον Άρειο Πάγο τώρα, από την άλλη γραμμή».