Το ERMINIO «χτυπά» την Κύπρο: Έντονες βροχές, καταιγίδες και σκόνη μαζί

Το βαρομετρικό χαμηλό ERMINIO, με κέντρο τη Σικελία, κινείται ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή, φέρνοντας σκόνη στην ατμόσφαιρα και σημαντική επιδείνωση του καιρού από αργά το απόγευμα. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα επηρεάσουν το νησί, με τα φαινόμενα να ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν παροδικά έως και τα 6 μποφόρ στα προσήνεμα παράλια.

Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για συνδυασμό βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Αρχικά θα επηρεαστούν τα δυτικά του νησιού και προοδευτικά και οι υπόλοιπες περιοχές. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι παρατεταμένα ή και έντονα. Η συνολική βροχόπτωση είναι δυνατό τοπικά να ξεπεράσει τα 50 χιλιοστά στο εξάωρο.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Το βαρομετρικό χαμηλό με το όνομα ERMINIO και με κέντρο την Σικελία, κινείται ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.



Σήμερα ο καιρός θα καταστεί σύντομα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ παροδικά θα σημειώνονται κατά τόπους βροχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα ορεινά. Από αργά το απόγευμα και μετά ωστόσο, ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς αναμένονται βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη ωστόσο σταδιακά θα καταστεί γενικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Απόψε αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και παροδικά τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι θα ενισχύονται και θα μεταβάλλονται. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Την Πέμπτη, αρχικά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ωστόσο σταδιακά μέχρι το μεσημέρι ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σε μεμονωμένες βροχές. Την Παρασκευή αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Το Σάββατο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού.



Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει άνοδο για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ωστόσο το Σάββατο θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί έτσι πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.