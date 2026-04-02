Προσοχή στο Τρόοδος: Πυκνή ομίχλη και κατολισθήσεις στους δρόμους - Επηρεάζονται και τα ορεινά

Προειδοποίηση προς τους οδηγούς απευθύνει η αστυνομία, λόγω πυκνής ομίχλης που επικρατεί στις περιοχές του Τροόδους, όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου στις ορεινές περιοχές έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις όγκων χώματος και πετρών στο οδόστρωμα, γεγονός που καθιστά τους δρόμους επικίνδυνους.

Παράλληλα, πυκνή ομίχλη καταγράφεται και στην περιοχή Κλήρου, Παλαιχωρίου και Αγρού.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα.