Γενικό Λογιστήριο: Εργαλείο PowerBI για κρατικό προϋπολογισμό

Τη λειτουργία του καινοτόμου εργαλείου ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων PowerBI για την ανάλυση, παρακολούθηση και παρουσίαση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που αφορά στην υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Το εργαλείο είναι ανοικτό στο κοινό και είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, στην Ενότητα «Υπηρεσίες» και επιλογή «Κρατικός Προϋπολογισμός (PowerBI Tool)» ή στον σύνδεσμο Κρατικός Προϋπολογισμός (PowerBI Tool)

Μέσω του εργαλείου, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν στην υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση, από το 2021 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εφαρμογή, η οποία θα επικαιροποιείται σε μηνιαία βάση, επιτρέπει τη συγκέντρωση, επεξεργασία και οπτικοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με σύγχρονο και δυναμικό τρόπο, ενισχύοντας την έγκαιρη πληροφόρηση, την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια αναφορικά με την υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Μέσα από διαδραστικούς πίνακες, γραφήματα και αναλύσεις, προστίθεται, παρέχεται ολοκληρωμένη εικόνα της δημοσιονομικής πορείας, διευκολύνοντας την παρακολούθηση των εσόδων και των δαπανών, καθώς και τη σύγκρισή τους με τις εκτιμήσεις, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δυνατότητες του εργαλείου

Μέσω του PowerBI, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να:

παρακολουθούν την υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση, με ανάλυση ανά κατηγορία εσόδων και δαπανών και ανά κυβερνητικό φορέα,

αναλύουν αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγματοποιθέντων ποσών,

αποκτούν συγκριτική πληροφόρηση ανά έτος και περίοδο υλοποίησης, και

έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένα δεδομένα μέσω δυναμικών αναφορών και διαδραστικών φίλτρων, που επιτρέπουν εμβάθυνση και στοχευμένη πληροφόρηση.

Ενίσχυση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

Η αξιοποίηση του PowerBI εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για τη συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών του εργαλείων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας στη δημοσιονομική διαχείριση, μέσω της παροχής αξιόπιστης, έγκαιρης και ποιοτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Βίντεο πλοήγησης

Βίντεο Πλοήγησης με οδηγίες χρήσης του εργαλείου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, στην ενότητα «Οπτικοακουστικό Υλικό» ή εδώ.