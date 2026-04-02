CNN: Ο Τραμπ βιάζεται να βγει από τον πόλεμο, αλλά υπάρχουν 4 λόγοι που δείχνουν πως οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στις χθεσινές του δηλώσεις ότι η «δύσκολη φάση» του πολέμου στο Ιράν έχει περάσει, ωστόσο η Τεχεράνη επιμένει ότι θα αποφασίσει εκείνη πότε θα τελειώσουν οι συγκρούσεις και αρνείται να κάνει υποχωρήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της, δηλώνοντας έτοιμη να συνεχίσει τον αγώνα για «τουλάχιστον έξι μήνες», όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Με τα συγκεκριμένα δεδομένα και χωρίς κάποια ουσιαστική τοποθέτηση από τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, το CNN καταγράφει τέσσερις λόγους για τους οποίους η κατάπαυση πυρός μπορεί, τελικά, να είναι πιο μακριά - χρονικά - από αυτό που αφήνει να εννοηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει πυρηνικό υλικό: Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο στόχος του να αποτρέψει το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων «έχει επιτευχθεί», αλλά πάνω από 400 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ατομικής βόμβας, δεν έχουν εντοπιστεί. Μάλιστα, οι ειδικοί έχουν λόγο να πιστεύουν ότι η Τεχεράνη είναι τώρα πιο πιθανό να επιδιώξει την κατασκευή μιας βόμβας, παρά το γεγονός πως ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για εν εξελίξει συζητήσεις με ένα «πολύ πιο λογικό καθεστώς» σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Το παγκόσμιο οικονομικό χάος συνεχίζεται, καθώς το Ορμούζ μετατρέπεται σε όπλο στα χέρια του Ιράν: Η έξοδος από τον πόλεμο χωρίς επίσημη συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα ήταν νίκη για το Ιράν και την επιβολή της κυριαρχίας του, δίνοντάς του τεράστια επιρροή στην παγκόσμια οικονομία. Η αναφορά για την επιβολή τελών έως και 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά πλοίο από την Τεχεράνη κινδυνεύει να γίνει ο νέος κανόνας. Η εδραίωση ελέγχου του Ιράν θα μπορούσε, παραδόξως, να επιτρέψει την αύξηση της ροής πετρελαίου: Αν περισσότερα κράτη επιλέξουν να ζητήσουν άδεια από την Τεχεράνη για να διέλθουν από το Στενό, αυτό θα προσφέρει κάποια ανακούφιση στις αυξανόμενες τιμές. Ωστόσο, θα δημιουργούσε έναν προηγούμενο χωρίς νομική βάση στο διεθνές δίκαιο και θα εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ναυτιλιακής τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ακόμα κι αν η παροχή πετρελαίου αποκατασταθεί, μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες – ακόμα και μήνες – για να περάσουν οι χαμηλότερες τιμές στις αντλίες καυσίμων.

Η ασφάλεια του Κόλπου παραμένει ανεπίλυτη: Μια γρήγορη έξοδος των ΗΠΑ από τον πόλεμο θα μπορούσε να αφήσει τους αραβικούς γείτονες του Ιράν στον Κόλπο εκτεθειμένους σε επαναλαμβανόμενες επιθέσεις και να επιτρέψει στην Τεχεράνη να επιβάλει τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούν να εξάγουν πετρέλαιο. Μια βιαστική έξοδος των ΗΠΑ που θα αφήσει τα κράτη του Κόλπου να τα βγάλουν πέρα μόνα τους πιθανότατα θα θεωρηθεί προδοσία της υπόσχεσης του Τραμπ να τα «προστατεύσει». Θυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν εκείνος που, όταν επισκέφθηκε το Κατάρ στο πλαίσιο της πρώτης προγραμματισμένης περιοδείας του κατά τη δεύτερη θητεία του, δήλωσε ότι «θα σας προστατεύσουμε», ενώ τα κράτη του Κόλπου δεσμεύτηκαν να επενδύσουν τρισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Το Ισραήλ μπορεί να συνεχίσει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο: Μια αποχώρηση των ΗΠΑ που αφήνει το ιρανικό καθεστώς άθικτο θα μπορούσε να αφήσει το Ισραήλ με αυτό που θεωρεί «ανοιχτό ζήτημα». Αλλά ακόμη και αν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις του στο Ιράν, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η Τεχεράνη θα κάνει το ίδιο. Έχοντας αποτελέσει στόχο του Ισραήλ δύο φορές μέσα σε ένα χρόνο, το Ιράν είναι πιθανό να επιδιώξει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα δεχτεί ξανά επίθεση, κάτι που είναι απίθανο να συμβεί χωρίς μια επίσημη, διαπραγματευμένη λήξη του πολέμου. Η έξοδος των ΗΠΑ είναι επίσης απίθανο να λύσει τον πόλεμο του Ισραήλ στον Λίβανο. Το Τελ Αβίβ έχει εντείνει την εκστρατεία του εκεί μετά τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ προς υποστήριξη του Ιράν, και σχεδιάζει να ισοπεδώσει και να κρατήσει υπό έλεγχο εκτεταμένες περιοχές στο νότο της χώρας έως ότου κρίνει ότι η απειλή της Χεζμπολάχ έχει εξαλειφθεί.

Πηγή: Protothema.gr