Χριστοδούλου για Σάντη: «Γνώριζα την κοπέλα ως Κυριακή, προσπάθησα να συμπαρασταθώ σαν πατέρας» - Αρνείται κάθε σχέση με Παπαδάκη και Μορφάκη

Tη δική του εκδοχή για τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου/συγγραφέα και υποψήφιου του Volt Μακάριου Δρουσιώτη περί κυκλώματος διαπλοκής και διαφθοράς, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, δικαστές και οικονομικοί παράγοντες, έδωσε ο πρώην δικαστής Μιχαλάκης Χριστοδούλου με νέα δημόσια παρέμβαση.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Alpha Ενημέρωση, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι γνωρίζει τη γυναίκα που κατονομάζεται ως «Σάντη» και εμφανίζεται ως βασική μάρτυρας στις καταγγελίες Δρουσιώτη για παιδεραστία. Όπως υποστήριξε, την γνώριζε με το κυπριακό όνομα «Κυριακή» και η σχέση τους εκτεινόταν από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι το φθινόπωρο του 2021. Ακολούθως είπε ότι τον τρόπο γνωριμίας τους και τους λόγους που αυτή μπήκε στη ζωή του θα καταθέσει ενώπιον της Αστυνομίας.

«Όπως θα δώσω κατάθεση για τα μηνύματα που ανταλλάξαμε, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες δημοσίως. Προσπάθησα να της συμπαρασταθώ όπως θα έκανε ένας πατέρας για θέματα που δεν είναι για τη δημοσιότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν η γυναίκα αυτή επιχείρησε να τον εκμεταλλευτεί, απάντησε ότι «αυτό φαίνεται εκ των υστέρων, δεν το είχα καταλάβει τόση ώρα». Τόνισε επίσης ότι «είναι στη διάθεση της Αστυνομίας και το κινητό μου και όλα τα στοιχεία που διαθέτω».

Ο πρώην δικαστής ανέφερε ότι αναμένει το ραντεβού με την Αστυνομία, ώστε μαζί με τη σύζυγο και τη μεγάλη τους κόρη να υποβάλουν καταγγελία για ψευδείς ειδήσεις, πλαστά έγγραφα και «χαλκευμένα» στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από τον κ. Δρουσιώτη.

«Οι εντυπώσεις που δημιουργούνται στο κοινό είναι σοβαρές, όπως και τα ερωτήματα που αποτυπώνονται στο δικό μου μυαλό. Γιατί; Γιατί εμένα; Γιατί τώρα; Με όλα αυτά τα χαλκευμένα στοιχεία, δεν υπάρχει ούτε ίχνος γνησιότητας», δήλωσε.

Διέψευσε επίσης οποιαδήποτε σχέση με τους Δημήτρη Παπαδάκη και Μορφάκη Σολομωνίδη, σημειώνοντας ότι «δεν αντάλλαξα ούτε καλημέρα», ενώ υπενθύμισε τη συνεργασία του με τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα σε δύο σημαντικές έρευνες: για τις Κεντρικές Φυλακές και για τους φονικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ.

«Δεν έχω τόση μεγάλη φαντασία για να σκεφτώ τι σκέφτεται ο κάθε εγκέφαλος. Δεν μπορώ να το φανταστώ», κατέληξε.

