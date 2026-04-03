Έκαναν πίσω για τις παρακολουθήσεις – Η επόμενη Βουλή θα κρίνει

Επιβεβαιώθηκε το σενάριο για αναστολή της ψήφισης του νομοσχεδίου για τροποποίηση του Συντάγματος για τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, και με αίτημα της εκτελεστικής εξουσίας, δεν οδηγήθηκε σε ψήφιση στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής.

Το νομοσχέδιο βρισκόταν κανονικά στην ατζέντα της Ολομέλειας, ωστόσο μετά την ολοκλήρωσης της έκτακτης συνεδρίας της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών, αποφασίστηκε να μην πάει στην Ολομέλεια, και να συνεχιστεί η συζήτηση με τη νέα σύνθεση της Βουλής.

Προφανώς με την τροπή που έλαβε η διαδικασία, ούτε η τροπολογία του ΔΗΣΥ, για να εξασφαλίζεται άδεια για έναρξη παρακολουθήσεων μόνο από δικαστήριο, ικανοποίησε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» από μέρους της εκτελεστικής εξουσίας, υπάρχει πρόθεση για ετοιμασία νέας πρότασης, στην οποία να προβλέπεται και διαδικασία ελέγχου των αποφάσεων για τις παρακολουθήσεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συζητείται και η σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής.

Στο πλαίσιο της συνόδου της Ολομέλειας της Βουλής, όταν η πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα, ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου αναβάλλεται, ζήτησε όπως καταστεί σαφές, ότι το θέμα παραπέμφθηκε προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, κατόπιν αιτήματος της εκτελεστικής εξουσίας. Σε τοποθετήσεις τους βουλευτές δήλωσαν, ότι ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν κατά την χθεσινή Ολομέλεια.

Πάντως, η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις παρακολουθήσεις σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλες ανατροπές. Στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου όπως κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προέβλεπε, ότι σε εξαιρετικές και έκτακτες περιπτώσεις, ο γενικός εισαγγελέας θα παραχωρεί γραπτή άδεια στην ΚΥΠ για έναρξη παρακολουθήσεων. Μια πρόνοια που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την πλειοψηφία των βουλευτών και είχε ως αποτέλεσμα να αναζητήσουν άλλους τρόπους.

Κατά πλειοψηφία η κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών, αποφάσισε, όπως η άδεια σε αυτές τις περιπτώσεις παραχωρείται από τον διοικητή της ΚΥΠ και να ελέγχεται από την τριμελή επιτροπή, που διορίζεται για έλεγχο των αποφάσεων της ΚΥΠ.

Παρά την πλειοψηφία εντός της επιτροπής Νομικών, στην πορεία διαφάνηκε ότι μια τέτοια ρύθμιση, δεν θα εξασφάλιζε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, για να εγκριθεί η τροποποίηση του Συντάγματος. Σημειώνεται, ότι απαιτείται η ψήφος από τα 2/3 των βουλευτών.

Ακολούθως, ο ΔΗΣΥ κατέθεσε τροπολογία, σύμφωνα με την οποία η άδεια για έναρξη παρακολουθήσεων να εξασφαλίζεται μόνο από δικαστήριο, κάτι που κατεύνασε τις αντιδράσεις. Εν τέλει, ούτε αυτή η ρύθμιση δεν προωθήθηκε για ψήφιση. Πλέον, ο λόγος θα είναι στη νέα σύνθεση της Βουλής, εν αναμονή βεβαίως και του αναθεωρημένου κειμένου, που θα καταθέσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.