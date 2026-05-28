Με μικρή πτώση έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο

Φορτηγά και αυτοκίνητο πολυτελείας ανάμεσα στις νέες ανακλήσεις του ΤΟΜ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 295,42 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 0,35%

Μικρή πτώση κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 295,42 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 0,35%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 177,85 μονάδες, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,03%, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €310.763,34.

Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, ο οποίος έκλεισε στις 236,97 μονάδες, με απώλειες 0,55%.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι επιμέρους δείκτες κινήθηκαν ανοδικά, με τον δείκτη των Επενδυτικών Εταιρειών να σημειώνει άνοδο κατά 0,58% και τον δείκτη της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,49%. Σταθερός παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων, ο οποίος έκλεισε στις 1.917,95 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Demetra Holdings με €150.406,99 (άνοδος 0,6% - τιμή κλεισίματος €1,66), της Τράπεζας Κύπρου με €106.730,43 (πτώση 1,21% - τιμή κλεισίματος €9,38), της KEO με €18.100,36 (άνοδος 1,43% - τιμή κλεισίματος €2,84), της Φρου-Φρου με €9.010 (πτώση 3,43% - τιμή κλεισίματος €0,45) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €7.790,5 (άνοδος 2% - τιμή κλεισίματος €5,1).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 140.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

