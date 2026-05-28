Με μικρή πτώση έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο

Μικρή πτώση κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 295,42 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 0,35%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 177,85 μονάδες, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,03%, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €310.763,34.

Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, ο οποίος έκλεισε στις 236,97 μονάδες, με απώλειες 0,55%.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι επιμέρους δείκτες κινήθηκαν ανοδικά, με τον δείκτη των Επενδυτικών Εταιρειών να σημειώνει άνοδο κατά 0,58% και τον δείκτη της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,49%. Σταθερός παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων, ο οποίος έκλεισε στις 1.917,95 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Demetra Holdings με €150.406,99 (άνοδος 0,6% - τιμή κλεισίματος €1,66), της Τράπεζας Κύπρου με €106.730,43 (πτώση 1,21% - τιμή κλεισίματος €9,38), της KEO με €18.100,36 (άνοδος 1,43% - τιμή κλεισίματος €2,84), της Φρου-Φρου με €9.010 (πτώση 3,43% - τιμή κλεισίματος €0,45) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €7.790,5 (άνοδος 2% - τιμή κλεισίματος €5,1).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 140.

