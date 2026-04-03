Πολιτικού περιεχομένου θεωρούνται οι πασχαλινές ευχές υποψηφίων λέει η Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων

Eυχετήρια μηνύματα που αποστέλλονται από υποψηφίους και κόμματα, ενόψει των εορτών του Πάσχα, θεωρούνται μηνύματα πολιτικού περιεχομένου και προώθησης υποψηφιότητας, ιδίως ενόψει της επικείμενης εκλογικής διαδικασίας, αναφέρει σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου.

Ακόμη τονίζει πως, κατά την προεκλογική περίοδο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν αποτελεί επιλογή, αλλά νομική υποχρέωση για όλους τους υποψηφίους, τις υποψήφιες και τα κόμματα.

Στην ανάρτησή της σε σχέση με τα μηνύματα SMS και τις κλήσεις από υποψήφιους, ενόψει της επικείμενης εκλογικής διαδικασίας η κ. Χριστοφίδου σημειώνει πως οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η προεκλογική επικοινωνία από κόμματα και υποψηφίους οφείλει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και με τη νομοθεσία για τις αυτόκλητες επικοινωνίες (spam), ιδίως το άρθρο 106 του Ν. 112(Ι)/2004.

Υπενθυμίζει ενδεικτικά πως οι κατάλογοι επικοινωνίας πρέπει να είναι ορθοί και επικαιροποιημένοι, ότι υποψήφιος δύναται να επικοινωνεί μόνο με μέλη του κόμματος στο οποίο ανήκει, πως σε κάθε μήνυμα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα διαγραφής (STOP SMS / unsubscribe) και ότι υπεύθυνος επεξεργασίας είναι είτε το κόμμα είτε ο ίδιος ο υποψήφιος.