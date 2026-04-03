Στη φυλακή για 3 χρόνια προπονητής καράτε – Ένοχος για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης

Τρία χρόνια στη φυλακή θα περάσει ο προπονητής καράτε, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας για υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης των αδικημάτων και για προστασία του θύματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντός της ημέρας αναμένεται και σχετική ανακοίνωση από πλευράς της Νομικής Υπηρεσίας.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς όπως είχε αποκαλύψει ο «Π» τον περασμένο Ιούνιο, και ενώ αναμενόταν να αρχίσει η εκδίκαση της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος συμμετείχε σε σχολική δράση για τις αξίες του αθλητισμού, διδάσκοντας καράτε σε μαθητές δημόσιου σχολείου, γεγονός που είχε εγείρει ερωτήματα για τους ελέγχους που εφαρμόζονται σε τέτοιες περιπτώσεις.