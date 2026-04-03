Υπεγράφη η συμφωνία για Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών στη Λάρνακα - Κοντά στο Μακένζι το έργο, για 500 φοιτητές

Yπεγράφη σήμερα συμφωνία για την ανέγερση νέου κτιρίου της Πανεπιστημιακής Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, που αναμένεται να λειτουργήσει το Φθινόπωρο του 2028 και στην οποία υπολογίζεται να φοιτήσουν περίπου 500 άτομα.

Το έργο αφορά την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη Σχολή στη Λάρνακα, σε τεμάχιο που βρίσκεται κοντά στο χώρο στάθμευσης στην περιοχή Μακένζι. Οι χώροι θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες συνεδριάσεων/συσκέψεων, γραφεία προσωπικού και φοιτητών, εξειδικευμένα εργαστήρια, καθώς και προηγμένες υποδομές πληροφορικής και υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το μέγεθος των κτηριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 4.960 τ.μ. κλειστών και καλυμμένων χώρων, ενώ το εκτιμώμενο κόστος υπολογίζεται στα 11.9 εκατομμύρια ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Σε χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας, στη Λάρνακα, τον οποίο ανέγνωσε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι «η σημερινή υπογραφή,σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση του οράματος της Κυβέρνησης για ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Ανώτερης Εκπαίδευσης, την προώθηση της κινητικότητας και διασυνοριακής συνεργασίας αποσκοπώντας στην εδραίωση της Κύπρου ως Περιφερειακού και Διεθνούς Κέντρου Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας».

Ο Πρόεδρος επεσήμανε στον χαιρετισμό που ανέγνωσε η Υφυπουργός ότι «σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δοκιμάζεται από σοβαρές γεωπολιτικές αναταράξεις, όπως η πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, καθίσταται ακόμη πιο εμφανής η ανάγκη για σταθερούς πυλώνες γνώσης, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης».

Η Κυπριακή Δημοκρατία, συνέχισε, «αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και τις ισχυρές της σχέσεις τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με τα κράτη της περιοχής, έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ρόλο γέφυρας σταθερότητας, διαλόγου και επιστημονικής συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η επένδυσή μας στην Ανώτερη Εκπαίδευση και ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι θαλάσσιες επιστήμες, η τεχνολογία και η βιώσιμη ανάπτυξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, προστασίας των θαλάσσιων πόρων και περιβαλλοντικής διαχείρισης».

Σημείωσε, επίσης, πως «σε μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και της οποίας η ιστορία, η οικονομία και ο πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτήν, η έμφαση στη θαλάσσια γνώση δεν αποτελεί απλώς μια αναπτυξιακή επιλογή, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα με πολλαπλασιαστικά οφέλη, που ενισχύει τον γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου και περιφερειακού κόμβου σταθερότητας και καινοτομίας».

Επεσήμανε, ακόμη, πως «η ίδρυση της Σχολής στη Λάρνακα αποτελεί καρπό συντονισμένων προσπαθειών της Κυβέρνησης, της Βουλής των Αντιπροσώπων, του Δήμου Λάρνακας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ψήφιση της σχετικής τροποποιητικής Νομοθεσίας και των Κανονισμών του Πανεπιστημίου για τη δημιουργία της Σχολής, επιβεβαιώνει την κοινή μας βούληση να επενδύσουμε ουσιαστικά στη γνώση, την έρευνα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Σε σχέση με το ΤΕΠΑΚ ανέφερε πως «έχει αποδείξει διαχρονικά τον δυναμισμό και την εξωστρέφειά του, προσφέροντας ποιοτική εκπαίδευση και συμβάλλοντας ενεργά στην παραγωγή και διάχυση της γνώσης" και πως "η επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Λάρνακα ενισχύει τον ρόλο του ως σύγχρονου και καινοτόμου ακαδημαϊκού ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές για συνεργασίες με διεθνή ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς».

Παράλληλα, «η Λάρνακα εισέρχεται σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά. Η δημιουργία της Σχολής ως την πρώτη Σχολή Δημόσιου Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης στην πόλη του Ζήνωνα, αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναζωογόνηση της πόλης, προσελκύοντας φοιτητές, ερευνητές και επενδύσεις» είπε και πρόσθεσε ότι «με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η τοπική οικονομία, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών».

Η Κυπριακή Δημοκρατία, υπογράμμισε, «αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία του έργου, έχει αναλάβει την πλήρη στήριξή του, διασφαλίζοντας την αναγκαία χρηματοδότηση για την ανέγερση της Σχολής. Η επένδυση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της προτεραιότητας που αποδίδουμε στην Ανώτερη Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία, ως βασικούς πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας».

Σε χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης, ανέφερε πως «η σημερινή ημέρα αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό σε αυτή την πορεία. Η πρόσφατη συμφωνία μας με το κράτος που εγκρίθηκε στα τέλη του περασμένου χρόνου προβλέπει την ίδρυση μιας νέας Σχολής με δύο ακαδημαϊκά Τμήματα στην Λάρνακα, την Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία θα περιλαμβάνει το Τμήμα Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογίας και το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης», είπε.

Πρόσθεσε πως «οι τομείς αυτοί δεν είναι απλώς επίκαιροι, αλλά αποτελούν στρατηγικούς πυλώνες για το ΤΕΠΑΚ και το μέλλον της Κύπρου. Οι θαλάσσιες επιστήμες και η βιώσιμη ανάπτυξη συνδέονται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού και καινοτόμου παραγωγικού μοντέλου».

Η ίδρυση της Σχολής στη Λάρνακα, συνέχισε «φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επιστημονική αναβάθμιση των τομέων αυτών, στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας».

Όπως είπε «στην πλήρη ανάπτυξη τους, όλα τα προγράμματα της νέας Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης αναμένεται να δημιουργήσουν ένα δυναμικό φοιτητικό πληθυσμό του ΤΕΠΑΚ στην Λάρνακα με περίπου 500 φοιτητές και φοιτήτριες, με τη πόλη του Ζήνωνα να εντάσσεται πλέον δυναμικά στον χάρτη ανάπτυξης, κινητικότητας και προοπτικής».

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ ,Ανδρέας Καρακατσάνης, σε χαιρετισμό του είπε πως «η σημερινή υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί την απτή απόδειξη της κοινής μας δέσμευσης για τη δημιουργία ενός φορέα γνώσης που θα αναδείξει τη θάλασσα ως πυλώνα καινοτομίας, ανάπτυξης και βιωσιμότητας».

Πρόσθεσε ότι «η Λάρνακα, μια πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με το υγρό στοιχείο, τη θάλασσα και τις αλυκές, αποτελεί τον ιδανικό χώρο για τη στέγαση αυτής της φιλόδοξης Σχολής. Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία, το ΤΕΠΑΚ δεν αποκτά απλώς νέες υποδομές, εγκαινιάζει ένα όραμα που φιλοδοξεί να καταστήσει την Κύπρο διεθνές κέντρο αναφοράς στις θαλάσσιες επιστήμες, την έξυπνη ναυτιλία, την τεχνολογία αιχμής και τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και όχι μόνον περιοχών» είπε.

Η νέα Σχολή, συνέχισε, «θα αποτελέσει έναν κόμβο διεπιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή αριστεία με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε κορυφαίους επιστήμονες, να δημιουργήσουμε πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών και να λειτουργήσουμε ως καταλύτης για νέες επενδύσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην τοπική κοινωνία», σημείωσε.

Σε χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, χαρακτήρισε «σημαντική τη σημερινή μέρα και μια ιστορική στιγμή η οποία σφραγίζει την πορεία πολυετών προσπαθειών, διεκδικήσεων και επιμονής και αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει όραμα, συνεργασία και πίστη, ακόμα και οι πιο φιλόδοξοι στόχοι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα».

Πρόσθεσε ότι η σημερινή υπογραφή "αποτελεί καθοριστικό βήμα για το μέλλον της πόλης. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια πανεπιστημιακή σχολή στη Λάρνακα, μια στρατηγική επένδυση στη γνώση, στην καινοτομία και — κυρίως — στους νέους μας».

Η Λάρνακα, συνέχισε ο Δήμαρχος «αλλάζει και με σχέδιο και ξεκάθαρη προοπτική, εξελίσσεται σε μια σύγχρονη φοιτητούπολη και σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης. Η νέα Σχολή θα γίνει ένας πυλώνας αριστείας και καινοτομίας, που θα αφήσει άμεσο αποτύπωμα στην οικονομία, στην κοινωνία και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής» είπε και σημείωσε πως «θα αξιοποιήσει τη γεωγραφική θέση της Κύπρου και θα ενισχύσει τη χώρα μας ως περιφερειακό και διεθνές κέντρο θαλάσσιας γνώσης και τεχνογνωσίας».

ΚΥΠΕ