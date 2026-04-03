Στρατιωτικός στο «τιμόνι» της Πολιτικής Άμυνας - Αλλαγές και στην Προεδρία της Δημοκρατίας

Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Αλλαγές καταγράφονται στην Πολιτική Άμυνα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, με αποφάσεις που αφορούν αποσπάσεις ανώτερων κρατικών αξιωματούχων.

Στην Πολιτική Άμυνα, καθήκοντα αναπληρωτή Διοικητή αναλαμβάνει ο συνταγματάρχης Θεόδωρος Λεμονιάτης, ο οποίος αποσπάται από το Υπουργείο Άμυνας για την περίοδο 24 Μαρτίου 2026 έως 23 Μαρτίου 2029. Ο διορισμός του δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο κ. Λεμονιάτης αντικαθιστά τη διευθύντρια Μαρία Παπά, η οποία μετακινήθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία, σε μια εξέλιξη που ακολουθεί τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν για την κατάσταση των καταφυγίων της Πολιτικής Άμυνας.

Την ίδια ώρα, αλλαγές καταγράφονται και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, με αποσπάσεις ανώτερων κρατικών αξιωματούχων. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Α. Ηλία, αποσπάται μερικώς στην Προεδρία και στο Προεδρικό Μέγαρο για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, από τις 23 Μαρτίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, τερματίζεται από τις 23 Μαρτίου 2026 η μερική απόσπαση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, στην Προεδρία, όπου επίσης εκτελούσε ειδικά καθήκοντα.

