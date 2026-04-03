ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Αυξημένη επιτήρηση μετά το περιστατικό στη νεκρή ζώνη

Η ειρηνευτική δύναμη των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) αύξησε την επιτήρηση στον χώρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό ρίψης πετρών και κροτίδων την Τετάρτη, σε περιοχή "μη στρατιωτικής χρήσης", στη νεκρή ζώνη, στην οδό Μάρκου Δράκου, στη Λευκωσία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της δύναμης, Αλίμ Σιντίκ.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καταδίκασε χθες το περιστατικό, αναφέροντας ότι "πράξεις βίας αυτού του είδους είναι απαράδεκτες και ενέχουν κίνδυνο υπονόμευσης της δημόσιας ασφάλειας και σταθερότητας".

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ, ο κ. Σιντίκ, είπε ότι "έχουμε αυξήσει την επιτήρηση στην περιοχή. Την ημέρα που συνέβη το περιστατικό, στείλαμε αμέσως περιπολίες στην περιοχή για διερεύνηση και ενημερώσαμε την αστυνομία ζητώντας να αναλάβει δράση. Έχουμε προσφέρει τη βοήθειά μας στην έρευνά τους".

Όπως ανέφερε στη χθεσινή ανακοίνωσή της η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επικοινώνησε άμεσα με τις αρμόδιες αρχές και στις δύο πλευρές μετά το περιστατικό, προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες για την εξακρίβωση των γεγονότων, μέσω κατάλληλης και ενδελεχούς διερεύνησης. Εξάλλου η ειρηνευτική δύναμη κάλεσε σε "αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του κράτους δικαίου, για να μην υπονομευτεί η ειρήνη και η ασφάλεια στο νησί".