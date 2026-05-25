Μικρά κέρδη κατέγραψε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 290,26 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,32%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε €469.938.

Αντίθετα, ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,31 μονάδες, καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 0,29%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο σημείωσαν ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 1,88%, της Κύριας Αγοράς 0,23% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,91%. Πτώση κατά 1,52% παρουσίασε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €362.853 (τιμή κλεισίματος €9,205, πτώση 4,06%), της Demetra Holdings με €89.125 (τιμή κλεισίματος €1,595 – άνοδος 1,92%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €10.113 (τιμή κλεισίματος €1,26 – άνοδος 1,20%), της Leptos Calypso Hotels με €2.510 (τιμή κλεισίματος €0,204 – πτώση 5,56%) και της Louis με €1.024 (τιμή κλεισίματος €0,106 – άνοδος 3,64%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 145.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Mr. Pengu Public Company Ltd ως είχε ανακοινωθεί στις 11 Μαΐου 2026.

Αναφέρει ότι η συνέχιση της αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 13 Ιουλίου 2026 το μέγιστο) ή νωρίτερα εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις που αφορούν τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για τις περιόδους που έληξαν στις 30/6/2024 και 30/6/2025 καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για τα έτη που έληξαν στις 31/12/2024 και στις 31/12/2025, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

