Νίκος Αναστασιάδης για αποτελέσματα εκλογών: «Οι πολίτες απάντησαν στην τοξικότητα και τη λάσπη» - Συγχαρητήρια στην Αννίτα Δημήτριου

Σε αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος προχώρησε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, κάνοντας λόγο για «γιορτή της δημοκρατίας» και για σαφές μήνυμα των πολιτών απέναντι στην τοξικότητα και τις πρακτικές λάσπης.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Αναστασιάδης συνεχάρη όλους τους εκλεγέντες της νέας Βουλή των Αντιπροσώπων, ευχόμενος καλή και δημιουργική θητεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε προς την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, καθώς και προς την ηγεσία, τα στελέχη και τους υποψηφίους του κόμματος, σημειώνοντας ότι η παράταξη αναδείχθηκε σε δύναμη «σύνεσης και σταθερότητας» μέσα από μια υπεύθυνη πολιτική στάση και τη σταθερή προσήλωση στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινωνικού φιλελευθερισμού.

Παράλληλα, ο τέως Πρόεδρος ανέφερε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα συνιστά σαφή απάντηση του εκλογικού σώματος απέναντι σε «πρακτικές λάσπης, συκοφαντίας και δολοφονίας χαρακτήρων», αλλά και σε πολιτικές δυνάμεις που, όπως είπε, επένδυσαν στην τοξικότητα, τον διχασμό και την απαξίωση.

Καταληκτικά, εξέφρασε την ελπίδα ότι το μήνυμα των πολιτών θα οδηγήσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην κατανόηση πως η πρόοδος της χώρας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από υπευθυνότητα και συνεργασία.