Σήμερα οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα – Πότε θα καθαρίσει ο ουρανός

Σε αυξημένα επίπεδα βρίσκεται σήμερα η σκόνη στην ατμόσφαιρα σε ολόκληρη την Κύπρο, με τις αρμόδιες αρχές να απευθύνουν συστάσεις προς το κοινό για περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Όπως ανέφερε στον «Π» ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Παναγιώτης Γεωργίου, το φαινόμενο οφείλεται σε ατμοσφαιρικές διαταραχές στην περιοχή της Λιβύης, όπου επικρατούν συνθήκες χαμηλής πίεσης. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την ανύψωση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης στην ατμόσφαιρα, η οποία μεταφέρεται μέσω των ανέμων προς την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις καταγράφονται σήμερα, με την κατάσταση να αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά από το βράδυ. Ειδικότερα, τα επίπεδα σκόνης εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν από το επίπεδο 4 που παρατηρείται σήμερα, σε επίπεδα 2 με 3 αύριο, ενώ περαιτέρω βελτίωση αναμένεται από το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή, όταν και ο ουρανός αναμένεται να καθαρίσει.

Η σκόνη επηρεάζει το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού και γίνεται αισθητή σε όλες τις περιοχές της Κύπρου, με εντονότερες επιπτώσεις σε ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Συστάσεις στις ευάλωτες ομάδες

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει ότι επειδή η σκόνη περιέχει μικρού μεγέθους εισπνεύσιμα σωματίδια, που πιθανόν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Πρόγνωση του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες και η οποία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από το βράδυ του Σαββάτου.Το απόγευμα κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ στα δυτικά και τα ορεινά θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος ενώ σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.